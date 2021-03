Oroscopo 24 marzo 2021: Toro in attesa, Sagittario meno selettivi

L’Oroscopo del 24 marzo 2021 esorta i nati sotto il segno del Toro a mantenere la calma. Per quanto riguarda i Sagittario, invece, non devono perdere la concentrazione, specie sul lavoro.

Previsioni 24 marzo da Ariete a Vergine

Ariete. Se avete avuto qualche piccolo disguido con una persona a voi vicina, oggi ci sarà occasione di recuperare. Dal punto di vista professionale, invece, non abbiate paura di cimentarvi in nuove avventure. La fortuna è dalla vostra parte, ma evitate di sperperare denaro per cose futili.

Toro. Polemiche per quanto riguarda la sfera privata. Sia in famiglia sia in amore potrebbero nascere dei disguidi. Mantenete la calma e resistete fino alla fine di questa settimana. Tra qualche giorno, infatti, ci sarà un miglioramento, non vi resta che attendere che passi la bufera.

Gemelli. L’Oroscopo del 24 marzo 2021 denota una giornata particolarmente sfavillante per quanto riguarda i sentimenti. Non trascurate i piccoli dettagli perché il partner potrebbe risentirne. Anche in campo professionale è opportuno mantenere la calma ed essere sempre parecchio minuziosi.

Cancro. Lieve miglioramento per quanto riguarda la sfera amorosa. Ad ogni modo, la strada per uscire dal tunnel è ancora molto lunga. Non demordete e continuate ad arare il campo. Per quanto concerne il lavoro, invece, molti di voi sono fermi da un po’ di tempo e la situazione potrebbe diventare pesante.

Leone. Questo è il momento di privilegiare l’amore in quanto le emozioni sono estremamente forti e intense. Se siete single, è l’ora di darvi da fare e di allargare i vostri orizzonti. In campo lavorativo, se ci sono delle questioni in sospeso è meglio risolverle al più presto.

Vergine. Alti e bassi per quanto riguarda la sfera sentimentale. La giornata odierna porta ancora gli strascichi di quanto accaduto nei giorni passati. Se ci sono state delle discussioni molto forti, infatti, è opportuno continuare a mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è opportuno mantenere la calma.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non è il momento di abbattersi. Se di recente avete ricevuto qualche “no” adesso le cose andranno decisamente meglio. In campo professionale potrebbero arrivare delle soddisfazioni. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, cercate di essere meno petulanti e invadenti.

Scorpione. La Luna contraria potrebbe creare qualche piccola turbolenza in campo sentimentale. Cercate di prendere con le pinze questa giornata, anche perché da domani ci sarà un miglioramento. Anche sul lavoro è necessario mantenere la calma ed evitare le polemiche sterili.

Sagittario. L’Oroscopo del 24 marzo vi esorta a darvi da fare se volete ottenere dei risultati. Specie per quanto riguarda il lavoro è molto importante essere precisi e minuziosi. I sentimenti procedono senza troppi intoppi. Se siete single, invece, cercate di essere meno selettivi.

Capricorno. Momento di riscatto per molti dei nati sotto questo segno. Ad ogni modo, la strada per il successo è lunga e tortuosa, pertanto, non arrendetevi al primo intoppo, solo le persone più determinate e lungimiranti riusciranno a raggiungere degli obiettivi soddisfacenti.

Acquario. La giornata odierna potrebbe riservare qualche piccola turbolenza. Per tale ragione, cercate di non essere troppo irruenti nel caso in cui doveste affrontare delle discussioni. Sul lavoro c’è un po’ di pesantezza, forse è giunto il momento di apportare qualche novità.

Pesci. Oggi avrete una certa tendenza a mettervi nei panni delle persone con le quali vi rapporterete. Se svolgete un’attività per cui è previsto il contatto con la clientela tenete in conto questo aspetto. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, siete molto fortunati in questo periodo.