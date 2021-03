Uomini e Donne anticipazioni oggi: ‘incidente’ per Gemma, si ferisce, Maurizio va via

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 24 marzo, rivelano che Gemma si renderà protagonista, suo malgrado, di una brutta caduta. La dama verrà condotta anche all’esterno dello studio per lasciarsi curare le ferite da un dottore.

In seguito, poi, la parola passerà a Maurizio, il quale racconterà di aver avuto un incontro con la dama. Al termine del racconto, però, il cavaliere verrà pesantemente attaccato, pertanto, deciderà di lasciare la trasmissione.

Anticipazioni oggi: Gemma cade

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni de Il Vicolo della news, nella puntata di oggi di Uomini e Donne ne vedremo davvero delle belle. Ieri si è conclusa la messa in onda con una lite abbastanza accesa tra Giacomo e Martina. Nella puntata di oggi, invece, i riflettori torneranno ad illuminare Gemma Galgani. La dama si è riavvicinata a Maurizio nei giorni scorsi, pertanto, i due hanno deciso di darsi una seconda chance trascorrendo la serata insieme.

Maria De Filippi comincerà la puntata introducendo questo concetto e poi chiamerà Gemma, la quale darà luogo alla consueta sfilata in passerella sotto le note della canzone dell’ape Maya scelta da Tina. Arrivata agli ultimi gradini, però, la dama torinese perderà l’equilibrio e finirà con le ginocchia per terra. L’urto sarà parecchio forte al punto che la dama comincerà a perdere del sangue. La conduttrice, allora, l’esorterà ad uscire dallo studio per medicarsi.

Maurizio lascia Uomini e Donne

Il momento, naturalmente, genererà molta ilarità specie da parte dei due opinionisti. Nell’attesa che la dama si medichi le ferite, Maria chiederà a Maurizio di sedersi al centro dello studio per spiegare come stiano procedendo le cose tra loro. Lui racconterà di aver trascorso la serata a casa di Gemma. I due sono stati molto bene e si sono rilassati sul divano dopo cena chiacchierando su Sanremo. La serata, poi, si è conclusa con un bacio a stampo.

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, però, ci svelano che Maurizio continuerà a non sembrare preso dalla dama. Molti dei presenti in studio lo accuseranno di essere falso. Ad un certo punto, poi, interverrà anche Domenico, che con fare alquanto divertente e colto spiegherà a Maurizio di non essere realmente attratto dalla donna. Lui, sentendosi attaccato, deciderà di lasciare il programma. Gemma lo implorerà di rimanere, quasi tra le lacrime, ma lui andrà via.