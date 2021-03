Uomini e Donne, anticipazioni del 24 marzo: Gemma giù per le scale, Maurizio scappa via

Gemma Galgani cade dalle scale

Oggi pomeriggio su canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, svelano che Maria De Filippi mostrerà un RVM in cui la protagonista è Gemma Galgani. La 71enne torinese quasi emozionata dirà di voler rivedere Maurizio, e infatti la sera precedente tra loro c’è stato un incontro a casa di lei.

In studio entra la dama piemontese con il sotto fondo di “Vola Vola l’Ape Maya”. Una scelta fatta dalla sua acerrima nemica Tina Cipollari. Alla fine della passerella, però, all’altezza degli ultimi gradini, la donna cadrà, si siederà e la conduttrice immediatamente noterà che si e sbucciata tutte e due le ginocchia e che le sta colando anche parecchio sangue da esse.

Gemma ferita, Maurizio sotto accusa

Gli spoiler di Uomini e Donne, svelano anche che Tina Cipollari la rassicurerà in modo ironico dicendo che non è accaduto nulla di grave. Nonostante ciò, Gemma Galgani verrà fatta uscire dallo studio e portata a medicare le ferite e cambiare le calze. Nel frattempo la vamp frusinate continuerà a fare delle battute con il pubblico presente in studio. In attesa che la 71enne rientri, Maria De Filippi farà accomodare Maurizio e gli chiederà come è andata per lui questa serata.

Il cavaliere dirà che si sono visti sul tardi, hanno cenato, si sono rilassati e hanno trovato un dialogo che prima non avevano. Una volta mangiato, i due del Trono over si sono poi messi sul divano, si sono abbracciati e hanno commentato il Festival di Sanremo. Prima di salutarsi si sono dati un bacio a stampo. Stando al racconto dell’uomo, non sembra animato da un senso di felicità, di conseguenza sia Gianni Sperti che Tina Cipollari inizieranno a fargli delle domande per capire se abbia provato attrazione per la piemontese. Lui senza giri di parole dirà di no.

Maurizio lascia Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne dicono che a quel punto interverrà Domenico. Il professore parlando in maniera simpatica dell’amore, cercherà a suo modo di spiegare e di far capire a Maurizio che, nonostante il bacio dato a gemma è evidente che non prova attrazione per Gemma Galgani.

Il cavaliere non si troverà d’accordo ma rimarrà molto ferito dalle parole di Tina Cipollari e Gianni Sperti e sentendosi sotto pressione deciderà di abbandonare il dating show. La 71enne proverà in tutti i modi di trattenerlo, quasi fra le lacrime, però lui deciderà lo stesso di andare via. Prima dell’addio, Maria De Filippi farà ballare i due sulle note di ‘Musica Leggerissima’.