Giulia Salemi, i fan attaccano la mamma di Pierpaolo: “Mancanza di rispetto”

I contrasti tra la famiglia di Pierpaolo e Giulia Salemi

Da quando Pierpaolo Pretelli ha iniziato una relazione sentimentale con Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, la madre e il fratello Giulio hanno fatto delle uscite poco felici. Il 20enne ha detto in diverse occasioni che lui e sua mamma preferivano Elisabetta Gregoraci rispetto all’influencer italo-persiana.

Mentre la signora Margherita ha consigliato al suo primogenito di fare la sua strada: “Amore ti volevo dire soltanto una cosa. Non sprecare questa grande opportunità. Devo dirti purtroppo che fuori stai perdendo molti consensi, quindi riprendi il tuo cammino e cerca di mostrare le tue qualità. Fai quello che facevi prima“. Ovviamente quelle parole fecero arrabbiare moltissimo il 30enne lucano.

Il gesto della signora Margherita fa arrabbiare i fan dei Prelemi

A distanza di qualche mese, sembra che la famiglia Pretelli si sia resa conto che Pierpaolo prova un forte sentimento nei confronti di Giulia Salemi. Di conseguenza, pare abbiano accettato questa coppia.

Qualche giorno fa però, la signora margherita ha fatto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai fan dei Prelemi. La donna recentemente ha postato su Instagram uno scatto della sua ex nuora Ariadna Romero con in braccio il piccolo Leonardo. A quel punto, tantissimi seguaci dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non hanno gradito.

“Bella foto, ma così irrispettosa! Perché non hai messo una foto di tuo figlio e della sua nuova ragazza? Non capisco perché sei così contraria a questa relazione. Quindi manchiamo di rispetto alla donna perché non sono madri, questo ha senso per te?”. “So che Ariadna ha un compagno e lo so per certo. Perché tu mamma di Pier continui a non avere rispetto per tuo figlio e la fidanzata di cui è innamoratissimo? Che tristezza di madre”, questi sono alcuni messaggi letti sui vari social network.

Giulia Salemi: i suoi fan contro la mamma di Pierpaolo Pretelli

Tantissimi sostenitori di Giulia Salemi hanno attaccato pesantemente la signora Margherita per lo scatto di Ariadna Romero su Instagram. Altri follower invece, hanno cercato di calmare gli animi per evitare ulteriori polemiche. Ovviamente, resta il fatto che la madre di Pierpaolo Pretelli ha commesso un nuovo scivolone ai danni della fidanzata del figlio Pierpaolo. Ecco alcuni commenti del popolo del web: