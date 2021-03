Matteo Bassetti affonda Simona Ventura: “Si prenda una laurea e venga al mio posto!” (VIDEO)

Simona Ventura a Cartabianca parla della sua esperienza con il Covid-19n

Martedì sera su Rai Tre è andata in onda una nuova puntata di Cartabianca. Per l’occasione la padrona di casa Bianca Berlinguer ha chiamato Simona Ventura per parlare la sua personale esperienza col Covid-19. Durante il racconto però, la conduttrice torinese ha avuto a distanza un acceso battibecco col dottor Matteo Bassetti. La professionista della tv di Stato stava parlando della sua positività al virus e com’è andata la sua quarantena.

“La verità è che, quando tu ti ritrovi con una positività, non sai cosa fare effettivamente. Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Se fossi in te partirei con la profilassi immediatamente‘. Io ho iniziato quindi subito a fare una terapia farmacologica: eparina, azitromicina, cortisone. E ho fatto bene perché dopo due giorni ho fatto una lastra e avevo un principio di polmonite che è regredito”, ha affermato l’ex moglie di Stefano Bettarini.

A Cartabianca va in scena lo scontro fra Bassetti e la Ventura

Dopo la confessione di Simona Ventura a Cartabianca, ad un certo punto è intervenuto il dottor Matteo Bassetti, che ogni giorno si gira tutte le trasmissioni televisive, e si è visibilmente spazientito per quello che ha sentito. Il primario infatti, ha domandato alla conduttrice di evitare di dare informazioni non corrette e che non esisterebbe una profilassi per il Covid-19, in particolare per pazienti asintomatici o con sintomi lievi.

“Lei fa la conduttrice di un programma televisivo, io faccio il medico. Se permette, ascolti quello che i medici le dicono, perché, se facciamo fare ai conduttori televisivi i medici, allora non va più bene. Io ho curato centinaia di persone e le posso dire che quello che hanno fatto con lei è sbagliato, è un errore. Lei si piglia una laurea e viene a fare il mio mestiere, se vuole. Come si tratta il Covid lo diciamo noi medici”, ha tuonato il medico.

La replica piccata della conduttrice

Ovviamente Simona Ventura non è rimasta a guardare replicando immediatamente e a tono all’aggressione verbale subìta dal dottor Matteo Bassetti. A Cartabianca, la conduttrice ha detto: “Io farò la conduttrice televisiva, ma ho il diritto di parlare della mia esperienza dato che è stata mia, professore Bassetti. Non mi tappa la bocca lei. Io dico quella che è stata la mia esperienza. Ed è andata bene”. Ecco il video dello scontro che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: