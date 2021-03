Dayane Mello, la verità sul suo rapporto con Giulia Salemi: “Finito lo show io resto con i legami importanti” (VIDEO)

Dayane Mello e Giulia Salemi prima del GF Vip 5

La conoscenza tra Giulia Salemi e Dayane Mello va al di là della recente esperienza al Grande Fratello Vip 5. Le due modelle infatti, già nel settembre del 2016 si conoscevano e hanno fatto parlare di sé per la sfilata sul red carpet della Mostra del Cinema Internazionale di Venezia indossando due vestiti con degli spacchi vertiginosi.

In quell’occasione, per diverso tempo sia sul piccolo schermo sulla carta stampata e sui siti internet non si è parlato altro della provocazione delle due donne e dello stilista Matteo Evandro Manzini.

In che rapporti sono le due ex gieffine?

Dopo tempo, Giulia Salemi e Dayane Mello si sono ritrovati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. E proprio lì dentro le due modelle hanno avuto un rapporto pieno di alti e bassi. E se prima il loro rapporto era basato sul divertimento, nel loft più spiato d’Italia sono arrivate le frecciatine velenose della modella brasiliana, che si era alleata con Tommaso Zorzi in una guerra contro l’influencer italo-persiana.

A poche settimane dalla finalissima vinta dal rampollo meneghino, tra le donne è magicamente tornato il sereno e la figlia di Fariba Tehrani si è più volte confidata con la sudamericana in un periodo di difficoltà. Ora che il reality show è finito da tre settimane, le due ex gieffine si sentono ancora? A quanto pare sì e a renderlo noto è stata l’ex di Stefano Sala intervistata a Casa Chi.

Dayane Mello parla del suo rapporto con Giulia e Rosalinda

Intervenuta a Casa Chi, la quarta classificata del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello ha parlato del suo rapporto con alcuni compagni d’avventura. “Finito lo show io resto con i legami importanti. Io ho un legame molto grande con Giulia Salemi, Pierpaolo, Samantha, Sonia e Cristiano. Loro faranno parte della mia vita a prescindere dal GF. Quello che io provo per Giulia è un’amicizia diversa da quella con Rosalinda, è una complicità più forte. Giuly è una persona e Rosalinda è un’altra, la Salemi è molto più affine a me”.

La modella brasiliana ha detto che l’influencer italo-persiana già la conosceva da tanto mentre la Cannavò no, quindi non è detto che dopo cinque mesi che la conosce devono essere grandissime amiche. “Con Giulia invece lo siamo e ci vogliamo bene davvero, con Rosalinda ci siamo perse ultimamente”, ha concluso la sudamericana.