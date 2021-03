DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 26 marzo: Can fa una scoperta su Sanem

Quinto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca che questa settimana andrà in onda anche il sabato pomeriggio. Cosa accadrà nell’episodio di venerdì 26 marzo 2021? Gli spoiler rivelano che a Can non sfuggirà un dettaglio quando rimarrà da solo con Sanem.

Qualcosa che non lascerà indifferente il fotografo. Nello specifico, il Divit scoprirà che la giovane scrittrice porta ancora al collo l’anello che le aveva donato prima della sua partenza.

Can diventa socio di Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 26 marzo 2021, rivelano che a seguito della scarcerazione di Deren, Muzaffer, Deniz e CeyCey arriverà una proposta di lavoro molto allettante per la Fikri Harika. A quanto pare un uomo vorrà far conoscere i prodotti della scrittrice anche al di fuori della Turchia. Ovviamente, perché tutto ciò accada servirà una grossa quantità di denaro. Can non si tirerà indietro mettendo a disposizione il proprio patrimonio per il progetto.

Tuttavia, Sanem non accetterà l’aiuto del fotografo, poiché per lei non è una scelta giusta. La Aydin però, farà una proposta inattesa al primogenito di Aziz, ossia la possibilità di diventare socio dell’azienda pubblicitaria. Il Divit accetterà immediatamente la richiesta della sua ex, partecipando insieme a lei al party di inaugurazione della nuova società.

Can scopre che Sanem ha ancora il suo anello di fidanzamento

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno dicono anche che tutti i collaboratori della Friki Harika faranno una festa che si terrà alla tenuta di Sanem. In quell’occasione Leyla dirà a Can di essere molto felice di vedere la sorella minore al settimo cielo. Il Divit invece, prometterà alla moglie di suo fratello Emre di non avere nessuna intenzione di lasciare nuovamente Istanbul, per non far soffrire la donna che ama. Nel frattempo, i due protagonisti della serie tv inizieranno a pensare al futuro, chiedendosi entrambi se riusciranno a essere dei bravi colleghi di lavoro.

Dopo la festa, la Aydin si addormenterà su un’amaca. Ovviamente il Divit approfitterà della situazione per potersi avvicinare alla giovane scrittrice. Il figlio di Aziz rimarrà particolarmente colpito appena vedrà che Sanem in una catenina che porta sempre al collo ha ancora il suo anello di fidanzamento. A quel punto il ragazzo deciderà di prendere il prezioso per capire quale reazione avrà l’amata quando si sveglierà.