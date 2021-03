Il Paradiso delle signore anticipazioni 26 marzo: Marta confessa la verità su Dante

L’ultimo appuntamento della settimana con Il Paradiso delle signore, quello di venerdì 26 marzo, si concluderà con un colpo di scena inatteso. Adelaide ha compreso che sua nipote e il nuovo arrivato nascondano qualcosa e presto tutti i nodi verranno al pettine.

Per quanto riguarda Marcello e Ludovica, invece, i due ragazzi continueranno a provare ad ignorare i loro sentimenti reciproci, ma la situazione diventerà più complessa del previsto. Cosimo e Gabriella, invece, non potranno fare a meno di mostrarsi affranti per tutto quello che è successo.

Ammissioni e negazioni al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di venerdì 26 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella rimarrà di stucco dopo il dibattito avuto con suo marito. I due devono prepararsi per affrontare un momento molto delicato, pertanto, il loro rapporto potrebbe essere messo a dura prova. Malgrado questo, però, i due ragazzi proveranno a fare finta di niente nel momento in cui si rapporteranno con le persone che li circondano. Inoltre, anche tra loro non faranno che giurarsi amore eterno nonostante i problemi.

A fronte di una coppia predisposta ad esternare i sentimenti reciproci ce ne sarà un’altra molto più restia. Marcello e Ludovica, infatti, proprio non riusciranno ad aprire il loro cuore l’uno all’altra, per tale ragione continueranno a mostrarsi forzatamente indifferenti. Anche se le loro parole dicono il contrario, i due rappresenteranno una coppia a tutti gli effetti. Su di un altro versante, poi, vedremo che si verificherà un imprevisto.

Anticipazioni 26 marzo: la confessione di Marta

Le Veneri ultimeranno i preparativi per la festa di compleanno di Stefania, tuttavia, all’ultimo momento qualche cosa andrà storta. Pertanto, l’evento rischierà di saltare provocando molto dispiacere per tutte. Ad ogni modo, sarà Federico a recuperare la situazione e a consentire il regolare svolgimento dell’evento. Nella puntata del 26 marzo del Paradiso delle signore, inoltre, vedremo anche che Adelaide riceverà una strana telefonata da parte di Marta.

La contessa ha perfettamente compreso da tempo che sua nipote sta tenendo nascosto un segreto a tutti e, a quanto pare, non si sbagliava affatto. Nel corso di tale conversazione, infatti, la moglie di Vittorio confesserà a sua zia la verità sul rapporto che la unisce a Dante. La giovane, inoltre, le svelerà anche tutto quello che è accaduto tra loro durante la sua permanenza a New York.