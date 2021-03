Oroscopo del 25 marzo 2021: rinascita per alcuni segni, Bilancia sotto pressione

L’Oroscopo del 25 marzo 2021 annuncia ai Toro un momento di rinascita. Gli Ariete, invece, raccoglieranno delle soddisfazioni, mentre i Bilancia sono troppo altruisti.

Previsioni 25 marzo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è il momento giusto per levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Se qualcuno non si è comportato in modo impeccabile nei vostri confronti, allora è il caso di risolvere le questioni in sospeso. Poco alla volta riuscirete a raggiungere gli obiettivi che vi eravate prefissati, ma ci vuole pazienza.

Toro. Finalmente una ventata di aria fresca rasserenerà la vostra giornata. Dopo momenti alquanto bui, durante i quali potrebbero essere nate delle discussioni scomode, adesso si tornerà a sorridere. Siate più ottimisti e guardate con positività alle nuove avventure e occasioni che si presenteranno sul vostro cammino.

Gemelli. Talvolta per essere felici è necessario scendere a qualche compromesso. Cercate di fare un elenco delle vostre priorità di vita in modo da non trascurare le cose importanti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, si sono ottime opportunità di consolidare la carriera professionale.

Cancro. Prendere di petto le situazioni avverse potrebbe rivelarsi una strategia vincente. Per quanto riguarda la sfera professionale, presto potrebbero esserci degli sviluppi interessanti. L’Oroscopo del 25 marzo 2021 vi esorta a tenere gli occhi ben aperti, specie se siete alla ricerca di un impiego.

Leone. Il momento è assai positivo per quanto riguarda l’amore. Ad ogni modo, specie le relazioni appena nate potrebbero sentire un po’ il peso ingombrante della gelosia. Cercate di essere un po’ più flessibili. Nel lavoro, invece, non siete pienamente soddisfatti, potete dare sicuramente di più.

Vergine. Le coppie in crisi potrebbero giungere ad un punto di collisione definitivo. Ad ogni modo, se tenete molto ad un rapporto sarebbe opportuno rimandare le decisioni importanti. In questo periodo siete offuscati dalla negatività e potreste commettere degli errori. Mantenete la calma anche sul lavoro.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non fatevi troppo carico dei problemi altrui. Spesso tendete a reputarvi responsabili anche di cose di cui non avete potere e questo vi fa piombare in uno stato di impotenza e depressione. Siate più risoluti soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale.

Scorpione. Preparatevi perché molto presto potreste essere chiamati a svolgere delle mansioni molto importanti per quanto riguarda il lavoro. In amore non ci sono grossi turbamenti per le relazioni stabili. Quelle appena nate, invece, potrebbero affrontare qualche piccola incomprensione.

Sagittario. L’Oroscopo del 25 marzo 2021 vi esorta a farvi avanti per quanto riguarda i sentimenti. Se siete innamorarti o nutrite una forte attrazione per qualcuno, questo è il momento di darsi da fare. In campo professionale, invece, alcune situazioni potrebbero avere una battuta d’arresto.

Capricorno. Scelte importanti vi separano da momenti molto soddisfacenti. Non siate frettolosi e valutate attentamente i pro e i contro delle proposte che verranno poste alla vostra attenzione. In amore è necessario essere pazienti, specie se non viaggiate sulla stessa lunghezza d’onda del partner.

Acquario. Piccoli contrasti per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se avete delle opinioni divergenti con il partner cercate di non essere troppo aggressivi nel manifestare il vostro pensiero. Sul lavoro, invece, è opportuno tenere i piedi ben saldi per terra, non scendete a compromessi, a meno che non siano in vostro favore.

Pesci. Oggi non vi sentite esattamente al massimo della vostra forma fisica. Mercurio nel segno continuerà a generare qualche piccolo turbamento. Cercate di recuperare la concentrazione in quanto, molto presto, potreste trovarvi dinanzi delle interessanti novità che riguardano il lavoro.