Isola dei Famosi, svelati i presunti compensi dei protagonisti: Ilary 50 mila e Zorzi 30 mila euro a puntata

I possibili cachet dei protagonisti de L’Isola dei Famosi 2021

Sono trascorsi una decina di giorni da quando ha preso il via la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e già in rete è partito il cosiddetto toto-cachet dei protagonisti del reality show di Canale 5. Non stiamo parlando dei naufraghi in Honduras, bensì di coloro che sono nello studio di Cologno Monzese, ovvero la conduttrice Ilary Blasi e i tre opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Stando a quanto riportato da Cosmopolitan, come era prevedibile, la più pagata sarebbe colei che guida il format che riceverebbe circa 50 mila euro a puntata. ossia ben 100 mila euro a settimana. Un bel malloppo per la moglie di Francesco Totti che era assente dal piccolo schermo da diverso tempo dopo l’addio al Grande Fratello Vip.

Ben 50 mila euro a puntata per Ilary Blasi (Rumors)

Per Ilary Blasi c’è stato un aumento netto di stipendio con la conduzione de L’Isola dei Famosi 15. Infatti, prima dell’approdo al reality show che ere precedentemente guidato dalla collega Alessia Marcuzzi, la professionista romana guadagnava ‘solo’ 25 mila euro a puntata al timone del Grande Fratello Vip.

Quindi, facendo due conti se la 15esima edizione è composta da ben venti appuntamenti a 50 mila euro l’una, a fine del percorso televisivo la moglie di Francesco Totti si ritroverà sul proprio conto corrente ben un milione di euro. Cifre decisamente più basse per il resto del cast, ovvero il trio di opinionisti.

Il compenso degli opinionisti de L’Isola dei Famosi 15

Per quanto riguarda il compenso degli opinionisti de L’Isola dei Famosi 2021 in rete sono iniziate a circolare le prime cifre. A quanto pare il vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi sia quello più pagato. Anche se non c’è una conferma in tal senso, pare che il rampollo meneghino intaschi ben 30 mila euro a puntata, quindi 60 mila euro a settimana. Al secondo posto troviamo Elettra Lamborghini con 25 mila euro ad appuntamento, seguita da Iva Zanicchi che intascherebbe solo 20 mila euro a puntata, anche se è la più famosa degli altri due.

C’entrano qualcosa i social network? Dunque, facendo due conti gli opinionisti al termine del reality show di Canale 5 guadagnerebbero 600 mila euro l”influencer milanese, 500 mila euro la cantante e 400 mila euro l’Aquila di Ligonchio. Ribadiamo ancora una volta che si tratta di cifre ipotetiche ma sicuramente non si allontanano da quelle reali.