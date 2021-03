Isola dei Famosi, volto Mediaset denuncia Taylor Mega: “Ci ha provato con me a telecamere spente” (FOTO)

Lo scontro tra Taylor Mega e Giorgia Venturini

Ebbene sì, è finita in Tribunale la forte aggressione verbale tra Taylor Mega e Giorgia Venturini, ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Quest’ultima, nuova padrona di casa di X-Style su Canale 5 si è incrociata per qualche giorno nell’edizione del 2019, l’ultima prima dello scoppio della pandemia.

A quanto pare, la discussione fra le due ex naufraghe sarebbe nata proprio a margine del programma che all’epoca era condotto da Alessia Marcuzzi.

“A telecamere spente, mi ha fatto delle avances, mi ha detto: ‘Fidanziamoci così facciamo scandalo’. Le ho risposto di no, perché ho altri gusti”, ha confessato la Venturini a proposito della bionda fashion blogger ed ex fiamma di Flavio Briatore. Taylor Mega ha smentito tutto attraverso i suoi canali social, in particolare Instagram

L’influencer ci ha provato con la conduttrice di X-Style?

Si trattava solo di una semplice attrazione oppure solo strategia mediatica? Nel dubbio, la nota influencer dove ha un grosso seguito di follower. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi usando argomenti abbastanza maliziosi ha fatto sapere: “Io che ci provo con quella… Nei suoi sogni! Il massimo di Taylor Mega che puoi prenderti sono gli scarti”. In poche parole, smentita sì, ma più nella forma che nella sostanza. E’ finita qui? No. (Continua dopo la foto)

Taylor Mega querela Giorgia Venturini, lei fa partire la contro-denuncia

Per evitare grattacapi e che si rovinasse la reputazione, Taylor Mega ha deciso di agire per le vie legali querelando la collega Giorgia Venturini. Quest’ultima, infatti, non è rimasta a guardare agendo di conseguenza e facendo una contro-denuncia. In Tribunale, come si legge sul Quotidiano nazionale, le due soubrette per fortuna stavolta non si sono incrociate come due anni fa a L’Isola dei Famosi 14.

La cosa certa è che da ora in poi ne vedremo delle belle, magari in qualche salotto televisivo, forse da Barbara D’Urso? Al momento si tratta solo di ipotesi ma non è escluso che la professionista napoletana si faccia perdere un confronto del genere. La Maga più volte è stata ospite nei suoi programmi, mentre la Venturini c’è stata martedì per promuovere la sua conduzione a X-Style.