Isola dei famosi, caos sui cachet: “Pagano 4 spicci” la testimonianza di un naufrago (FOTO)

In queste ore sono trapelati i cachet dei protagonisti dell’Isola dei famosi, ma sono sorte grosse polemiche. Mentre opinionisti e conduttrice sembrerebbero essere pagati fior fiori di denari, lo stesso non può dirsi per alcuni naufraghi.

L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato la segnalazione di un concorrente che, in privato, pare le abbia svelato quale sia il suo compenso. Si tratterebbe di una cifra parecchio bassa considerando le tasse e le detrazioni da tenere in conto.

Alcuni naufraghi prenderebbero pochi spicci: la segnalazione

Sul web si sta molto discutendo dei cachet, appena trapelati, dei protagonisti dell’Isola dei famosi. La conduttrice del reality show percepirebbe 50 mila euro a puntata, per un massimo di 100 mila euro a settimana. Iva Zanicchi, invece, 20 mila euro a puntata, seguita da Elettra Lamborghini, la cui cifra pare sia di 25 mila euro e, infine. Tommaso Zorzi, che percepirebbe 30 mila euro a puntata. Lo stesso cachet pare sia destinato anche all’inviato Massimiliano Rosolino.

Tra i naufraghi, però, ci sono delle grandi differenze di compensi a seconda del vip. Un concorrente, infatti, nel corso di una conversazione privata con Deianira Marzano, le avrebbe rivelato di percepire un guadagno davvero basso. Nello specifico, si parla di 3 mila euro a settimana. Tale cifra pare sia elargita a prescindere che si sia luogo a due puntate oppure ad una sola a settimana. (Continua dopo la foto)

Il cachet degli altri concorrenti dell’Isola dei famosi

Il guadagno in questione, di per sé, non è così basso, tuttavia, bisogna prendere in considerazione le tasse da pagare che sono davvero alte. L’influencer Deianira, infatti, ha alluso al fatto che alcuni concorrenti dell’Isola dei famosi percepirebbero un cachet davvero irrisorio considerando tutte le detrazioni. Considerando che il montepremi finale è da devolvere in beneficenza, inoltre, alcuni concorrenti parteciperebbero al programma davvero per quattro spicci.

Ad ogni modo, la donna non ha voluto fare il nome del suo informatore, ma basta andare ad esclusione per capire di chi si tratti. Elisa Isoardi è da escludere in quanto prenderebbe circa 15 mila euro a settimana. Daniela Martani e Ferdinando Guglielmotti hanno firmato per 12 mila euro. Vera Gemma, Paul Gascoigne, Giles Rocca, Roberto Ciufoli e Brando Giorgi, invece, non meno di 7 mila euro. Stando a quanto emerso, dunque, l’artefice di questa segnalazione è da ricercare nei concorrenti non citati in questo elenco.