Stefania Orlando sulla presunta crisi col marito: “Ho deciso di prendermi un momento per me”, i motivi

Stefania Orlando ha rilasciato un’intervista di recente in cui ha parlato di molte cose della sua vita ed ha menzionato anche la presunta crisi con il marito Simone Gianlorenzi. Da un po’ di giorni, il popolo del web si era reso conto di un certo gelo tra i due protagonisti.

Pertanto, in molti avevano cominciato a fare delle domande. Il primo a rompere il silenzio sulla questione è stato il cantautore, il quale ha smentito l’esistenza di una crisi. Successivamente, poi, ci ha pensato l’ex gieffina a dare qualche informazione in più.

Stefania Orlando e la crisi con il marito

Nel corso di un’intervista, Stefania Orlando ha affrontato l’argomento inerente i rumors sulla presunta crisi con il marito. Anche la protagonista ha smentito questa voce, tuttavia, ha aggiunto qualcosa in più. La donna ha ammesso che nell’ultimo periodo si è un po’ allontanata da lui e da tutto il mondo che la circonda. il motivo risiede nel fatto che sta lavorando al suo nuovo brano, che si augura sia un successo e piaccia ai numerosi follower che la seguono.

Inoltre, la protagonista ha ammesso che, talvolta, nella vita c’è bisogno di una piccola pausa per fare chiarezza nella propria mente e nel proprio cuore. Tale pausa, poi, si ripercuoterà anche sui social. La Orlando, infatti, ha anticipato che non sarà molto presente in questo periodo proprio per dedicarsi al suo lavoro. Durante il dibattito, però, la donna ha fatto menzione anche di altri argomenti. (Continua dopo la foto)

I rapporti con gli ex gieffini

Dopo aver chiarito la questione inerente la crisi con il marito, Stefania Orlando ha svelato in che rapporti è con alcuni ex coinquilini. Nello specifico, con Maria Teresa pare sia calato il gelo. Le due donne si sono incontrate dietro le quinte di Domenica Live e non si sono minimamente considerate. Stesso ghiaccio pare ci sia anche tra l’ex conduttrice Rai e Dayane Mello.

La persona che ha maggiore piacere di sentire, invece, è Tommaso Zorzi. Stefania si è complimentata per il suo successo come opinionista dell’isola dei famosi ed ha detto che, per il momento, non è prevista nessuna ospitata da parte sua nel programma. Infine, la Orlando ha ribadito di essere molto concentrata sulla sua carriera musicale. A tal proposito ha anche rivelato che avrebbe piacere se alcuni ex coinquilini del GF Vip si proponessero per comparire all’interno del suo videoclip.