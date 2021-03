Uomini e Donne, nella puntata di oggi: Maria delusa da Alessandro, eliminazione a sorpresa

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 25 marzo, vedremo che la conduttrice farà accomodare al centro dello studio Alessandro. Quest’ultimo racconterà come stia procedendo la sua vita sentimentale e poi avrà un acceso diverbio con la dama Maria.

In seguito, poi, si passerà ai giovani e l’attenzione si focalizzerà soprattutto su Samantha. Roberto tornerà in trasmissione a seguito di alcuni giorni d’assenza e la tronista prenderà una decisione inattesa.

Nella puntata di oggi: lite tra Maria e Alessandro

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che al centro dello studio si siederà Alessandro. Quest’ultimo sta frequentando due donne del parterre, ovvero, Maria e Federica. Specie con quest’ultima si è creato un certo avvicinamento nell’ultimo periodo. I due protagonisti, infatti, racconteranno di essere usciti insieme e di aver trascorso una serata molto piacevole in hotel dove hanno cenato insieme e si sono scambiati anche delle tenerezze. Ad un certo punto poi, lei stava per andare via ma, improvvisamente, lui l’ha trattenuta.

Il cavaliere le ha chiesto di rimanere e i due si sono scambiati anche un tenero bacio. In studio entrambi non potranno fare a meno di palesare l’interesse reciproco. Maria, chiaramente, non sarà affatto felice delle cose di cui verrà a conoscenza. Nello specifico, la protagonista richiamerà il suo interlocutore in quanto non l’ha messa al corrente delle ultime dinamiche durante i messaggi che si sono scambiati.

Roberto lascia Uomini e Donne

Al termine di un lungo ed acceso diverbio, poi, Alessandro e Maria arriveranno a prendere una decisione drastica. I due protagonisti, infatti, preferiranno interrompere lì la loro conoscenza. Il cavaliere, invece, si rivelerà estremamente propenso a procedere con Federica. Per quanto riguarda il trono classico, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Giacomo dirà di essersi trovato molto bene con Olga, una nuova corteggiatrice.

Per Samantha, invece, ritornerà Roberto, il quale era stato assente a causa di alcuni problemi di salute. I due avranno un diverbio durante il quale lei gli continuerà a ribadire di non credere al suo interesse. Per tale ragione, dopo un dibattito di diversi minuti, la tronista paleserà la volontà di non tenerlo. Il corteggiatore, allora, non se lo farà ripetere due volte e andrà via dal programma. Di Massimiliano, invece, non si parlerà molto.