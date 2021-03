La zia di Pierpaolo contro Giulia Salemi? “Chi non ha rispetto per i propri genitori è una persona che non vale niente” (FOTO)

La zia di Pierpaolo e la vicenda della bambola voodoo

Sembra proprio che i familiari di Pierpaolo Pretelli non digeriscono la presenza di Giulia Salemi al fianco del 30enne lucano. Ma quella che ha creato più contenuti trash non sono i genitori del secondo classificato del Grande Fratello Vip 5 bensì la zia. Basti pensare alla vicenda della storia della ‘bambola voodoo’.

Mesi fa, quando ancora il reality show di Canale 5 andava ancora in onda, la donna tramite i social aveva rilanciato un’assurda ipotesi secondo la quale l’influencer italo-persiana avrebbe usato un fantoccio per incatenare a sé l’ex Velino di Striscia la Notizia. In quell’occasione il ragazzo ha preso le difese della sua sua nuova fidanzata ed ha criticato aspramente i post della parente.

Le nuove frasi di Mariastella Pretelli

A distanza di qualche mese Mariateresa Pretelli è tornata a far arrabbiare i tantissimi fan dei Prelemi, ovvero di Pierpaolo e Giulia. Nella giornata di mercoledì, infatti, la donna con un post sui social si è scagliata contro chi non rispetta i propri genitori.

Anche se non ci sono scritti nomi e cognomi, in tanti sul web hanno ipotizzato che si tratti di un vero e proprio attacco al nipote e alla sua fidanzata Giulia Salemi: “Chi non ha rispetto per i propri genitori è una persona che non vale niente. Perché chi si comporta così è il nulla del nulla“, ha scritto la parente del secondo classificato del Grane Fratello Vip 5. (Continua dopo il post)

#gregorelli

La zia di pierpaolo brava brava pierpaolo sei penoso e schifoso sulserio bravo continua così che sei sulla buona strada 🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/Q6fX1GpT2U — ANONIMO (@Chiara10807104) March 24, 2021

Mariateresa Pretelli rompe il silenzio: non c’entrano nulla Giulia e Pierpaolo

Dopo il polverone sollevato con le frasi scritte sui social network, la zia di Pierpaolo Pretelli ha spiegato che il post non era riferito alla coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

“Ma che volete da me, io ho i miei problemi. Quello che fanno non mi riguarda. Ognuno vive la sua vita come vuole, sbagliata o giusta che sia. Lasciatemi in pace. Hop tre figli e quattro nipoti, figurati se mi metto a giudicare, vi prego finitela con sti commenti. Quella è la vita di Pier“, ha scritto la donna. Ovviamente, non tutti i sostenitori della Salemi e del 30enne lucano hanno creduto a questa spiegazione.