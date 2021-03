La sentenza di Stefania Orlando su Maria Teresa Ruta: “Ci siamo incrociate, nulla da chiarire” (VIDEO)

Stefania, Tommaso e Maria Teresa erano inseparabili al GF Vip 5

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sin dall’inizio sa perfettamente che tre inquilini in particolare erano inseparabili. Stiamo parlando di Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. E se quest’ultimi sono ancora molto amici, con la giornalista i rapporti si sono totalmente raffreddati. Infatti, a poche settimane dalla finalissima qualcosa si sarebbe rotto, l’ex moglie di Amedeo Goria è stata nominata dal rampollo meneghino ed è uscita molto delusa e amareggiata.

Dopo la conclusione del reality show di Canale 5 i tre hanno chiarito una volta e per tutte? A quanto pare sembra proprio di no, perché se l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha detto che la Ruta è una persona falsa, nelle ultime ore Stefania intervistata da SuperGuida Tv ha detto che con lei non ha nulla da chiarire. “Io con Maria Teresa Ruta non devo chiarire nulla. Ci siamo incrociate dietro le quinte di Domenica Live“, ha asserito la moglie di Simone Gianlorenzi.

La conduttrice fa chiarezza sulla Ruta e suo marito Simone

Intervistata dal noto portale SuperGuida Tv, Stefania Orlando ha anche smentito tutte le voci su una presunta crisi con il marito Gianlorenzi. “Con Simone non c’è nessuna crisi e in questo momento è qui accanto a me. Ho deciso di prendermi un momento per me perché sto preparando un nuovo singolo per l’estate e sono concentrata su questo progetto. Per una serie di situazioni ho deciso di allontanarmi un po’ dai social anche perché dopo che sono uscita dalla casa sono stata molto presente. Mi sono presa dei giorni per me perché la avverto come esigenza“, ha fatto sapere la terza classificata del Grande Fratello Vip 5.

Nonostante il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha chiuso i battenti da oltre 20 giorni si continua a parlare delle dinamiche create dagli ex gieffini. Un esempio su tutti le recenti dichiarazioni di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.

Maria Teresa Ruta su Stefania Orlando

Prima dell’intervista di Stefania Orlando per SuperGuida Tv, Maria Teresa Ruta ha realizzato una diretta Instagram con l’amica e collega Patrizia Pellegrino. In quell’occasione l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 ha parlato del suo rapporto con la conduttrice e il rampollo milanese.

“Quando è uscita l’ho abbracciata, le ho detto ti voglio bene. Io ho detto solo una cosa che mi sembrava un suggerimento sbagliato a Tommaso di non parlarmi della sua nomination. Ad un’amica bisogna parlare in faccia. Io al suo posto avrei detto dille che l’hai nominata. Quando sono uscita ho sentito cosa hanno detto Tommaso e Stefania, mi hanno preso in giro. Lui non doveva affondare il coltello su Giulia, non gli serviva per vincere perché per me era il vincitore”, ha detto la giornalista. Ecco il video: