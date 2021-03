Dayane Mello sbotta su Francesco Oppini: “Deve lasciarmi in pace, continua a sparlare di me”

Il rapporto tra Francesco e Dayane al GF Vip 5

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Francesco Oppini ha fatto alcuni scivoloni nei confronti di Dayane Mello. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia i due hanno continuato a punzecchiarsi a distanza.

Inoltre, la scorsa settimana durante una diretta Instagram il venditore di auto è stato protagonista di una battuta volgare ai danni della modella brasiliana. Dopo l’ospitata a Live Non è la D’Urso avvenuta domenica scorsa, la sudamericana è tornata a parlare rispondendo ad alcune domande che le hanno posto a Casa Chi.

La 32enne brasiliana contro Francesco Oppini

Nonostante il GF Vip 5 sia finito all’incirca da un mese gran parte degli ex concorrenti continuano a creare delle dinamiche fuori dalla casa di Cinecittà. Di recente Dayane Mello è stata ospite a Casa Chi e in quell’occasione ha detto che Francesco Oppini è un uomo che ci sa fare tanto con le donne. Con lei è stato educato in qualche momento, e alla modella brasiliana piaceva quella tensione che le dava.

“Alla fine però non è proprio il mio genere di uomo lui. Ci sa davvero fare con le ragazze, poi ovviamente fa i suoi scivoloni, le cose che ha detto contro di me. L’altro giorno ho visto un altro video e posso dire ‘ma farti i ca…voli tuoi no? Suo padre che dice ‘quella lì’. Chi? Questa donna ha un nome e sono io. Come si permettono? Ma che mi lasciassero stare. Perché continua a sp******rmi e a farmi nominare anche dalla sua famiglia?! Poi è normale che lui non mi piace. Anche se ho un’altra cultura sono una donna e deve rispettarmi. A me lui è crollato in una frazione di secondo. Ha perso ogni valore ai miei occhi”, ha concluso la 32enne sudamericana.

La fidanzata di Francesco Oppini dice la sua su Dayane Mello

Ospite in una recente puntata di Live Non è la D’Urso insieme al fidanzato Francesco Oppini, Cristina Tomasini ha parlato della modella brasiliana e del rapporto che aveva con l’uomo che ama all’interno della casa del GF Vip 5.

“Mi sono trovata in un vortice più grande di me, per l’onda mediatica. Io sono sempre riservata e sempre un passo indietro da tutto. Cosa penso di Dayane? Lei non mi è piaciuta. La produzione mi ha proposto di avere un confronto diretto con lei, io ho aspettato lui privatamente. Ci siamo spiegati, ma non è stato così facile”, ha dichiarato la donna.