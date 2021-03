Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò: “Sta nascendo l’amore, mi coccola tantissimo”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si stanno innamorando

Ora che tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 sono fuori hanno ripreso la loro vita in mano, ovviamente con i limiti consentiti per via delle restrizioni. Mercoledì scorso Andrea Zenga è stato ospite a Turchesando e naturalmente il figlio di Walter Zenga oltre a parlare della sua esperienza all’interno della casa di Cinecittà si è espresso anche su Rosalinda Cannavò.

Ricordiamo infatti, che nelle ultime settimane di messa in onda del reality show i due gieffini hanno iniziato una relazione sentimentale. Al momento pare che tale relazione sta procedendo senza alcun intoppo, infatti il modello ha dichiarato: “Si può dire che sta nascendo l’amore“.

Il modello parla della sua storia con la 28enne messinese

Durante la lunga intervista radiofonica a Turchesando, Andrea Zenga ha parlato della donna che ha fatto breccia nel suo cuore, ovvero l’attrice siciliana Rosalinda Cannavò. Sul sito di Radio Gossip Italia il personal trainer sena giri di parole ha rivelato: “Ci stiamo vivendo ogni giorno. Questo è importante. Proviamo delle cose molto forti“.

Sempre riferendosi alla 28enne messinese, il figlio di Walter Zenga ha fatto sapere che è molto più semplice vivere la loro relazione sentimentale nella vita reale e lontana dai riflettori. “Senza telecamere siamo ancora più spontanei. Tra di noi possiamo parlare di tutto”, ha asserito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Andrea Zenga e le parole al miele per Rosalinda Cannavò

Nel corso della lunga intervista Andrea Zenga ha risposto anche alle domande che gli hanno posto molti utenti web. Ad esempio, un internauta gli ha domandato come mai lui e Rosalinda Cannavò hanno così tanto sale nella credenza. A quel punto l’ex gieffino ha risposto così: “Contro la sfiga. Non lo so perché ne abbiamo così tanto”. Subito dopo la conduttrice del format ha chiesto al suo ospite di dire un difetto della donna che ama ma lui invece l’ha solo elogiata: “Diciamo che andiamo in contrasto, perché io sono disordinato e lei e pignoletta. Però mi coccola tantissimo, è molto attenta“.

Poi il modello è tornato a parlare del primo incontro avvenuto col padre Walter nel giardini della casa di Cinecittà: “Aver rotto questo grosso muro di ghiaccio è tanta roba, una cosa che non mi sarei mai aspettato sinceramente. Questo programma mi ha aiutato tantissimo”.