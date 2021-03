Dayane Mello vuota il sacco: “Forse ho trovato un fidanzato…”

Dayane Mello si confessa a Casa Chi

Recentemente Dayane Mello è stata ospite in una puntata di Casa Chi. In quell’occasione la quarta classificata del Grande Fratello Vip 5 ha raccontato qualche retroscena in più sulla sua ultima avventura televisiva all’interno della casa più spiata d’Italia, ma anche sulle dinamiche che si sono venute a creare durante il suo percorso durato oltre cinque mesi.

Ma non è finita qui, infatti la modella brasiliana si è espressa anche su Rosalinda Cannavò facendo anche un’inaspettata confessione sulla sua vita sentimentale. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha confessato la madre della piccola Sophie Sala.

La modella brasiliana avrebbe trovato l’amore

A quanto pare, al di fuori della casa del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello avrebbe trovato l’amore. Intervenuta a Casa Chi, la modella sudamericana ha fatto sapere che c’è qualcuno nel suo cuore. Poi, senza giri di parole ha detto: “Ma parliamo di una persona che fa così da dieci anni, viene e va. Ci conoscevamo ma io ero piccola, poi lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia… La nostra vita è stata così, non c’è stata. Ma forse adesso ho trovato il fidanzato”.

Ovviamente l’ex di Stefano Sala non ha svelato l’identità del misterioso uomo che da tanto tempo le fa battere più forte il cuore. Dopo tali dichiarazioni, la curiosità dei tantissimi fan dell’ex gieffina è alle stelle. In tanti infatti, ultimamente si domandano chi sia il nuovo flirt della 32enne brasiliana, ma almeno per ora il suo nome è top secret.

I nuovi progetti lavorativi di Dayane Mello

Rispetto alla sua vita sentimentale, quella lavorativa non è assolutamente un mistero. Infatti, intervenuta a Casa Chi, Dayane Mello ha confessato di aver rifiutato il Grande Fratello brasiliano, probabilmente ancora troppo provata dall’esperienza del reality show di Canale 5. La sudamericana ha invece accettato la proposta di Cristiano Malgioglio, ovvero di partecipare ad uno dei suoi prossimi videoclip musicali.

In un’intervista realizzata a Confidenze, l’ex gieffina aveva svelato di un nuovo progetto abbastanza interessante: “Un programma per la tv che è ancora top secret”. Di cosa si tratta? Non rimane che attendere nuove dichiarazioni dell’ex fiamma di Stefano Sala.