Maurizio Costanzo mette in imbarazzo Rosalinda Cannavò: “C’era bisogno di andare al GF Vip per confessarsi?” (VIDEO)

Nella puntata del 24 marzo del Maurizio Costanzo Show è andato in onda un talk show con alcuni ex concorrenti del GF Vip, tra cui Rosalinda Cannavò. Durante il dibattito, il conduttore ha preso la parola ed ha punzecchiato con delle domande piccate la sua ospite.

In particolare, le ha domandato per quale ragione avesse deciso di andare in un programma televisivo per confessarsi e per tirare fuori i segreti del proprio passato. Dinanzi tali parole l’attrice è apparsa alquanto imbarazzata, pertanto, vediamo come ha replicato.

Maurizio Costanzo e la domanda pungente

Ieri, mercoledì 24 marzo, è andata in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show dove sono stati ospitati Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta come esponenti del GF Vip. In studio, però, erano presenti anche Eva Grimaldi e Katia Ricciarelli. Dopo aver ampiamente discusso di temi inerenti la politica, il conduttore ha dirottato l’attenzione verso argomenti un po’ più leggeri, come ad esempio le finte storie d’amore. A tal proposito sono intervenute soprattutto Eva e Rosalinda.

Proprio a quest’ultima il giornalista ha voluto rivolgere qualche domanda a tratti imbarazzante. Nello specifico le ha domandato per quale ragione avesse deciso di andare in un programma televisivo per raccontare la verità sulla sua vita sentimentale. Secondo il suo punto di vista, infatti, questa è una cosa che si sarebbe potuta fare tranquillamente prima. La ragazza ha replicato dicendo di essere entrata nella casa con la presunzione di mantenere dei segreti.

La risposta di Rosalinda Cannavò

Il suo obiettivo iniziale era quello di continuare a fingere di essere Adua Del Vesco. Dopo un po’ di tempo, però, non è più riuscita a tenere il passo con le bugie, pertanto, ha deciso di tirare fuori tutta la verità. Ad aiutarla a liberarsi dei suoi pesi è stato soprattutto Gabriel Garko. A tal proposito, è intervenuta anche Eva Grimaldi, la quale ha ammesso che la sua sia stata una vera storia d’amore con l’attore. I due hanno convissuto per quattro anni e, malgrado non ci sia stato un coinvolgimento carnale per ovvi motivi, si sono amati moltissimo. (Clicca qui per il video)

Successivamente, poi, Costanzo ha domandato alla Cannavò come stesse procedendo la storia con Andrea Zenga. La ragazza ha risposto che, finalmente, sta vivendo una storia vera ed è felicissima. Al momento non ha ancora conosciuto suo padre e sua madre, tuttavia, si augura che possa accadere quanto prima.