Akash Kumar, mistero risolto: il passaporto svela il vero nome e il colore degli occhi (FOTO)

Le polemiche che hanno abbattuto Akash Kumar

Da un paio di settimane, ovvero da quando è iniziata la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, non si fa altro che parlare di un concorrente. Si tratta del modello indiano Akash Kumar che dopo aver perso il televoto ha rifiutato di rimanere nell’isola alternativa insieme a Fariba e Ubaldo.

Il 29enne veronese è finito nell’occhio del ciclone in merito al suo vero nome e al colore dei suoi occhi. Dopo una serie di ipotesi e indiscrezioni, finalmente si conosce la verità. A renderla nota è stato il diretto interessato mostrato per la prima volta il suo passaporto.

Il passaporto di Akash Kumar

Dopo la montagna di polemiche che ha travolto il modello Akash Kumar all’Isola dei Famosi 15, il noto influencer Amedeo Venza ha condiviso sul suo profilo Instagram una Storia che mostra il passaporto dell’ex naufrago. Una foto che finalmente ha messo una volta e per tutte a tacere le indiscrezioni riguardanti il suo vero nome e il colore dei suoi occhi.

Infatti, sui dati scritti sul documento è possibile leggere chiaramente che il nome del 29enne è effettivamente Akash Kumar, mentre il colore degli occhi è azzurro, esattamente come ha sostenuto il ragazzo in queste ultime settimane.

Le segnalazioni e le smentite

Qualche giorno fa, Tommaso Zorzi durante la diretta de L’Isola dei Famosi 15 aveva provocato Akash Kumar a proposito dei vari nomi con cui si sarebbe presentato in diverse trasmissioni televisive, molte di esse Mediaset. Inoltre, qualcun altro aveva sostenuto che in diversi scatti presenti sul web e sui social gli occhi dell’ex naufrago apparissero neri e non azzurri come lui ha sempre sostenuto. Ad esempio, a Pomeriggio Cinque l’ex gieffino Giacomo Urtis aveva ipotizzato che il modello indiano si fosse sottoposto ad una pericolosa operazione chirurgica (vietata in Europa) che gli avrebbe consentito di cambiare il colore dei suoi occhi.

In tutto questo il diretto interessato ha sempre smentito tutti i rumors circolati sul suo conto, ribadendo di non essere mai ricorso ad alcun tipo d’intervento del genere. Lunedì scorso il 29enne ha perso il televoto e, una volta tornato a casa, non si è risparmiato a scagliarsi contro gli opinionisti del reality show Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.