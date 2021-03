Il Paradiso delle signore trama 29 marzo: Giuseppe chiede un prestito, Adelaide affronta Dante

La trama della puntata di lunedì 29 marzo 2021 del Paradiso delle signore rivela la presenza di alcuni colpi di scena. Giuseppe, ad esempio, si troverà a chiedere un prestito a suo figlio per cimentarsi in un piano davvero pericoloso.

Per quanto riguarda Marta e Vittorio, invece, i due continueranno a nascondersi reciprocamente dei segreti. Adelaide, dopo aver appreso quanto rivelato da sua nipote, si farà coraggio e deciderà di affrontare di persona Dante Romagnoli.

Giuseppe chiede un prestito al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di lunedì 29 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Giuseppe sarà sempre più coinvolto in affari loschi con le nuove conoscenze che ha instaurato. Il signor Amato sarà così coinvolto al punto da essere in procinto di accettare un affare davvero pericoloso che, tuttavia, potrebbe portarlo a guadagnare parecchi soldi. Prima di mettere in atto il piano, però, il protagonista avrà bisogno di una somma di denaro, di cui al momento non dispone. Per tale ragione, si troverà costretto a chiedere a suo figlio Salvatore.

Giuseppe, dunque, chiederà al giovane di fargli un prestito ma non gli rivelerà il reale motivo per il quale necessita di quei soldi. Su di un altro versante, invece, vedremo che Vittorio sarà sempre più legato a Beatrice e ai suoi figli. Malgrado questo, però, i due dovranno continuare a mantenere il segreto con Marta. Quest’ultima, dal canto suo, non ha certamente la coscienza pulita nei confronti di suo marito.

Trama 29 marzo: Adelaide affronta Dante

La donna si è confidata con sua zia Adelaide nella precedente puntata e le ha rivelato la verità sul legame con Dante Romagnoli. Adelaide, dunque, sarà l’unica a conoscere come stiano realmente le cose, tuttavia, non potrà andare da Conti a raccontagli la verità. In questo modo, infatti, tradirebbe sua nipote. Per tale ragione. la contessa deciderà di adoperare una strategia differente. In particolar modo, si recherà da Dante Romagnoli e lo affronterà di persona.

Adelaide, senza mezzi termini, esorterà il suo interlocutore a farsi da parte e a lasciare in pace sua nipote. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 29 marzo, vedremo che si respirerà un clima abbastanza disteso. Dopo il sofferto lancio della collezione, infatti, il nome di Gabriella sarà sulla bocca di tutti. La stilista, però, si premurerà di fare in modo che i meriti vadano anche alle sue splendide collaboratrici. Nello specifico, chiederà a Maria di farsi intervistare.