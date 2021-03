Giovanna Abate fa una confessione su Akash Kumar: “Abbiamo avuto una storia, mi ha illuso” (VIDEO)

I giornalisti di Casa Chi hanno raggiunto Giovanna Abate per farle qualche domanda sull’ultimo eliminato dell’Isola dei famosi 2021 Akash Kumar. Tra i due pare ci sia stata una relazione, storia che lui ha sempre tenuto un po’ nascosta.

A raccontare qualche indiscrezione in più sul loro rapporto, però, è stata l’ex tronista di Uomini e Donne. Tanto per cominciare, la ragazza ha confermato di aver avuto un rapporto con il modello ed è apparsa anche molto turbata quando ha appreso di non essere l’unica.

Giovanna Abate delusa da Akash Kumar

Nel corso dell’intervista con Casa Chi, Giovanna Abate ha fatto delle confessioni su Akash Kumar. In primo luogo, la ragazza ha confermato di aver avuto una storia con lui. I due si sono frequentati per diversi mesi, anche se hanno avuto poche occasioni per vedersi dal vivo a causa della lontananza. Ad ogni modo, la coppia ha trascorso insieme le festività natalizie e il periodo di capodanno. Giovanna ha detto di essere tutt’ora in contatto con lui, pertanto, è rimasta profondamente basita nell’apprendere alcune novità.

Nello specifico, i giornalisti le hanno fatto presente di essere in possesso di alcune chat in cui Akash chiedeva ad una presunta nuova fiamma di venire in studio all’Isola per inscenare un finto fidanzamento. L’Abate è rimasta assolutamente esterrefatta dinanzi tale scoperta in quanto Akash non le ha mai parlato di altre frequentazioni in atto. Giovanna, infatti, credeva di essere l’unica.

Le parole sulle origini del modello e le tante incongruenze

La ragazza, inoltre, ha aggiunto che il modello le ha sempre detto di essere alla ricerca di una donna diversa, lontana da certe dinamiche di gossip. Giovanna Abate ha anche confessato che Akash Kumar, all’inizio della loro conoscenza, le disse di aver trovato in lei le caratteristiche che cercava in una donna. Proprio in virtù di questo, la dama è rimasta sconvolta dalle ultime indiscrezioni trapelate.

Giovanna, inoltre, ha affrontato anche il tema inerente i presunti finti nomi di Akash e, a tal proposito, ha rivelato di aver sempre conosciuto il modello con il nome con cui è noto adesso. Kumar, inoltre, le ha detto di essere di origini metà brasiliane e metà indiane. Tuttavia, l’Abate non ha mai conosciuto la sua famiglia in quanto pare ci siano delle questioni alquanto particolari celate dietro. Giovanna, infine, ha concluso l’intervista dicendo che avrebbe chiamato il diretto interessato per chiedergli spiegazioni.