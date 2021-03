Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi lancia una frecciata a Giulia?“ Scappano da Fariba”

Tommaso Zorzi e la battuta su Fariba Tehrani

Recentemente la pagina Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni ha realizzato una diretta con Tommaso Zorzi. Al vincitore del GF Vip 5 è stato chiesto di parlare della sua nuova esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi 15. Nello specifico, il giornalista gli ha domandato di Parasite Island dove è presente Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Quest’ultimo ogni settimana sono pronti ad accogliere i naufraghi che hanno perso il televoto.

A tal proposito, dopo rinuncia del Visconte Ferdinando Guglielmotti e del modello indiano Akash Kumar, il rampollo meneghino ha dato una sua personale spiegazione sulla vicenda. “Scappano da Fariba…no comunque scherzi a parte é stato un bell’esperimento quello di Parasite Island, Fariba fa ridere ma anche Ubaldo, é stata una buona scelta degli autori”, ha detto il modo ironico il 25enne. Per caso è una frecciatina velenosa a Giulia Salemi?

L’appello del 25enne ai naufraghi

Intervistato nella diretta Instagram con Tv Sorrisi e Canzoni, Tommaso Zorzi ha espresso tutto il suo dissenso verso i naufraghi che decidono di non rimanere a Parasite Island. Per il rampollo si tratta di una mancanza di spirito di gioco e un interesse reale al reality show di Canale 5. “Anche io volevo abbandonare dieci volte al giorno ma non l’ho mai fatto perché alla fine mi veniva lo scrupolo”, ha asserito il rampollo milanese riferendosi alla sua recente esperienza al Grande Fratello Vip 5 che tra l’altro lo ha visto vincitore.

In più, ha approfittato di questa intervista per fare un appello a tutti i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021. Visto la situazione in cui ci troviamo da oltre un anno per via della pandemia, sarebbe anche bello poter dare ai telespettatori da casa qualcosa da vedere e non rinunciare.

Tommaso Zorzi e il suo ruolo d’opinionista all’Isola 15

Sempre sulla diretta Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni, Tommaso Zorzi ha detto la sua sul ruolo di opinionista alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi insieme ad Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi.

Il rampollo meneghino che pian piano si sta ambientando e presto uscirà il veto Tommaso che tutto il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscerlo al Grande Fratello Vip 5. Ovviamente ha ancora molto da imparare e soprattutto di frenarsi. Basti pensare quello che è accaduto lunedì scorso quando stava spoilerando ai naufraghi la presenza di Parasite Island.