Tommaso Zorzi querela Fulvio Abbate: “La scarsa igiene personale ti rende infrequentabile…” (FOTO)

In queste ore, attraverso il suo profilo Instagram, Tommaso Zorzi ha fatto sapere a tutti i fan di aver querelato Fulvio Abbate. A seguito delle ripetute accuse e critiche mosse dallo scrittore nei confronti dell’influencer, quest’ultimo ha deciso di porre fine a questo circolo vizioso denunciando il suo ex coinquilino.

Il vincitore del GF Vip ci è andato giù in modo parecchio pesante muovendo, a sua volta, delle accuse parecchio spigolose nei confronti del suo interlocutore virtuale. Vediamo, dunque, nel dettaglio che cosa è accaduto.

Il messaggio di Tommaso a Fulvio Abbate

Tommaso Zorzi ha deciso di querelare Fulvio Abbate. Quest’ultimo si è reso protagonista di varie frasi contro l’influencer finalizzate a screditare la sua persona. Il giornalista, ad esempio, ha definito “Riccanza” un format per sfigati, inoltre ha reputato davvero imbarazzanti alcuni comportamenti assunti da Zorzi durante la sua esperienza in casa. Dopo l’ennesimo insulto, dunque, Tommaso ha deciso di non restare in silenzio e di procedere per vie legali contro il suo ex coinquilino.

Zorzi ha inviato un messaggio privato al suo interlocutore all’interno del quale lo ha informato circa la sua imminente decisione. In particolar modo, il giovane ha alluso al fatto che, probabilmente, il carattere spigoloso e la scarsa igiene che contraddistinguono Fulvio lo hanno spinto con il tempo a diventare infrequentabile per molti. Tale situazione potrebbe aver contribuito a generare frustrazione nel protagonista fino a spingerlo ad essere così cattivo verso gli altri. (Continua dopo la foto)

Zorzi e gli insulti degli haters

All’interno del messaggio, poi, Tommaso Zorzi ha detto a Fulvio Abbate di averlo denunciato per porre fine “alla diarrea verbale e scritta” che sta attuando nei suoi confronti. Almeno per il momento, il destinatario della querela non è ancora intervenuto a riguardo. Tommaso è giunto a prendere questa decisione così estrema anche perché è davvero stanco di dover leggere e accettare delle cattiverie gratuite contro di lui.

Prima di fare questa comunicazione, infatti, il ragazzo ha letto una serie di messaggi molto cattivi ricevuti da alcuni haters. Diverse persone lo hanno minacciato e insultato dicendo di volerlo prendere a botte e metterlo sotto con la macchina. L’influencer ha provato a fare finta di nulla e a passarci sopra ma, purtroppo, non riesce a mostrarsi indifferente dinanzi una simile cattiveria. Pertanto, giunto al limite, ha deciso di non perdonare più nulla.