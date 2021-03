Emanuel Caserio commosso nel ricordare il fratello morto: “Grazie a lui sono stato preso al Paradiso delle signore”

Nella puntata del 25 marzo di Oggi è un altro giorno è stato intervistato l’attore che interpreta Salvatore Amato nel Paradiso delle signore. Il ragazzo ha affrontato svariati argomenti, dalla soap alla sua vita privata. Ad un certo punto, poi, l’attenzione di Emanuel Caserio è finita sul tragico lutto che ha scombussolato la sua adolescenza, ovvero, la morte del fratello.

Il giovane ha ripercorso alcuni di quei momenti orribili ed ha fatto anche una confessione inaspettata. Stando a quanto trapelato, infatti, pare ci sia stato lo zampino del piccolo Edoardo dietro la sua assunzione come attore della soap opera di Rai 1.

Il retroscena sul Paradiso delle signore

Emanuel Caserio ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua esperienza al Paradiso delle signore e anche della morte del fratello. Il giovane ha esordito dicendo che ad un certo punto della sua vita aveva preso la decisione di partire per Londra in quanto qui non riusciva a trovare lavoro. Improvvisamente, poi, il suo agente lo informò di essere stato preso come spalla per i provini della soap opera di Rai 1. Nello specifico, Emanuel faceva il suggeritore delle battute che gli aspiranti attori dovevano dire in fase di casting.

Dopo un po’ di tempo, però, anche lui fu chiamato per un casting vero e proprio e fu scelto per interpretare il ruolo di Salvatore Amato. Dietro questo enorme successo, però, secondo il punto di vista di Caserio, ci sarebbe suo fratello Edoardo. Quest’ultimo è morto quando era piccolo a causa di un brutto male al rene. L’attore aveva circa 17 anni quando si è trovato a fare i conti con la grave perdita.

Emanuel Caserio e la morte del fratello

Di quel periodo Emanuel ha dei ricordi alquanto vaghi e offuscati. Ad ogni modo, nel corso della sua vita si è sempre affidato all’anima del piccolo Edoardo per riuscire a superare i problemi e le preoccupazioni. Proprio poco prima di sapere di essere stato preso per il Paradiso delle signore, Emanuel Caserio ha detto di aver pregato suo fratello esortandolo a far sì che si realizzasse questo grande sogno.

Ebbene, all’indomani, il giovane ricevette lo splendido verdetto. Una volta appresa la notizia, dunque, Emanuel alzò gli occhi al cielo in segno di devozione e ringraziamento verso il suo angelo custode. Il momento è stato molto toccante al punto da spingere anche la conduttrice a mostrare una certa emozione. Nel giro di poco tempo, poi, l’intervista è volta al termine.