Uomini e Donne, anticipazioni del 26 marzo: Gemma in lacrime per Maurizio

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Prosegue la messa in onda di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. La puntata che vedremo oggi pomeriggio risale allo scorso sabato 20 marzo. Gli spoiler forniti in rete rivelano che per l’ennesima volta al centro dell’attenzione ci sarà la dama torinese Gemma Galgani.

Infatti, dopo la caduta dalle scale la quale le ha provocato delle escoriazioni alle gambe e l’addio del cavaliere Maurizio, la 71enne piemontese sarà molto affranta per la decisione di quest’ultimo di lasciare definitivamente il programma di Canale 5. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo alle 14:45 subito dopo la soap opera iberica Una Vita.

Trono over: Gemma Galgani in lacrime per l’addio di Maurizio

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, dicono che Maurizio si è ritornati a parlare del cavaliere Maurizio. Quest’ultimo, infatti, la settimana precedente era finito al centro delle polemiche dopo le accuse che gli sono state rivolte da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due pilastri del dating show di Maria De Filippi, infatti, in quell’occasione hanno messo in discussione la veridicità dell’uomo.

Per questo motivo il diretto interessato ha deciso di uscire di scena, abbandonando il programma Mediaset nonostante Gemma Galgani lo avesse implorato di rimanere con lei per conoscersi meglio. Più tardi la 71enne piemontese sarà ancora una volta al centro della scena. La donna, infatti, si è lasciata andare a un duro sfogo post addio del suo spasimante, scoppiando a piangere e ammettendo di essere per l’ennesima volta delusa.

La 71enne torinese litiga con Tina Cipollari

Le anticipazioni dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, dicono che Gemma Galgani sarà delusa per essere tornata ancora una volta single. Naturalmente questa situazione non la renderà per nulla felice, visto che la 71enne piemontese aveva scommesso molto sulla frequentazione con il cavaliere Maurizio.

In studio, come sempre, non mancheranno le discussioni con la sua acerrima nemica Tina Cipollari, che non perderà occasione per puntare il dito contro l’ex fiamma di Giorgio Manetti. Alla fine, però, quest’ultima si rimetterà in gioco scegliendo di continuare il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi. Ci saranno nuovi spasimanti pronti a frequentarla? Staremo a vedere.