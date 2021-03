Mara Venier contro Mahmood: “Si è comportato molto male, queste cose non si fanno” (FOTO)

Mara Venier delusa da Mahmood

Giovedì, nel nuovo numero de Il Messaggero era contenuta una lunga intervista Mara Venier, conduttrice di Domenica In su Rai Uno. Chi conosce la professionista veneta sa perfettamente che è una donna senza peli sulla lingua e di certo non si nasconde dietro un dito.

Parlando col giornalista, la moglie di Nicola Carraro ha svelato un retroscena poco piacevole sul cantante Mahmood. “Il suo manager mi aveva pregato per l’intervista, poi ha cancellato tutto il venerdì prima. Sono cose che non si fanno, si è comportato molto male”, ha fatto sapere la conduttrice della tv di Stato. In poche parola il vincitore si Sanremo con ‘Soldi’ ha dato buca alla Zia Mara. (Continua dopo il post)

La conduttrice parla di delusioni

Dopo la doppia conduzione di Amadeus, per il 2022 Mara Venier potrebbe approdare alla conduzione del Festival di Sanremo. Intervistato da Il Messaggero, la professionista veneta ha anche parlato delle persone che ha tagliato fuori dalla sua vita e di quelle che proprio non sopporta per niente.

“Ira? Roba vecchia. Non mi accendo più come un tempo, ora sono rassegnata. Ma sono abituata a lottare: se mi fai uno sgarbo ti cancello per sempre. Seleziono. Scremo. Ho cancellato due, tre al massimo. Ma non dirò mai chi. Detesto gli sleali e i traditori e gli yes man. La gente che non ha il coraggio di dirmi le cose in faccia. Magari mi impunto su una cosa, ma se sbaglio, chiedo scusa. Ho sbagliato in passato, poi ho imparato a tirare fuori il carattere e a non farmi mettere i piedi in testa da nessuno. Mi hanno cacciata, richiamata, rivoluta, e sono ancora qua“, ha fatto sapere la conduttrice di Domenica In.

Mara Venier rimane a Domenica In

Intervistata da Il Messaggero, Mara Venier è tornata a parlare del suo futuro sul piccolo schermo. La professionista veneziana ha detto: “Quando ho detto che sarebbe stata la mia ultima Domenica In l’ho detto perché ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara”.

La conduttrice sperava che finisse a maggio, perché lei vorrebbe andare a Santo Domingo dove ha casa. “Più che un premio è una scelta di palinsesto. Il premio era arrivato da Stefano Coletta, mi ha offerto la conduzione di alcune prime serate ma ho rifiutato. Preferisco fare bene una sola cosa alla volta. Ne parleremo più avanti. Intanto farò lo Zecchino d’Oro, una prima serata con Carlo Conti, a maggio”, ha concluso la donna.