Tommaso Zorzi su Alba Parietti: “Mi chiama, come se fosse mia suocera”

Tommaso Zorzi ospite al Maurizio Costanzo Show

Mercoledì sera, dopo la fiction di Sabrina Ferilli è andato in onda il primo appuntamento stagionale del Maurizio Costanzo Show. Fra i vari ospiti c’era anche il vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi. Il rampollo meneghino, al momento opinionista dell’Isola dei Famosi 15, è tornato a parlare della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Inoltre, ha ricordato la sua forte infatuazione nei confronti di Francesco Oppini.

Un sentimento cresciuto man mano passa vano le settimane e si è fatto più grande quando ad un certo punto il figlio di Alba Parietti ha lasciato il reality show di Canale 5 per tornare dalla fidanzata. Sulla vicenda, è tornato ad indagare il marito di Maria De Filippi che ha chiesto al 25enne di parlare di quelle sensazioni provate nel loft di Cinecittà. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato.

L’influencer milanese parla del suo rapporto con Francesco Oppini

Grazie alla loro partecipazione al Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno intrapreso una bella amicizia. Ospite al Maurizio Costanzo Show, l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha risposto con sincerità alle domande del giornalista romano. “Francesco è stato il mio grande amore al Grande Fratello. Mi sono dichiarato mettendo da parte l’orgoglio, ci sentiamo spesso. Mi ha aperto la porta del cuore”, ha confidato il rampollo meneghino.

Immediatamente dopo quest’ultimo ha detto la sua sulla vita sentimentale dell’imprenditore piemontese, da anni al fianco della compagna Cristina Tomasini. “Provo una sana invidia per la fidanzata che ha accanto un uomo con la U maiuscola”, ha detto il vincitore del GF Vip 5.

Tommaso Zorzi e Alba Parietti

Durante i suoi numerosi interventi al Maurizio Costanzo Show, l’ex gieffino Tommaso Zorzi ha espresso il suo giudizio su Alba Parietti, madre di Francesco Oppini. “Non è mia suocera, ma è come se lo fosse”, ha ironizzato il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

“Mi chiama cinque o sei volte al giorno. La adoro. Ora con lei c’è una sinergia molto pericolosa, forse più tra me e lei che tra me e Oppini. Per me lei è una mentore. Sto iniziando adesso il percorso televisivo e lei mi dà dei consigli”, ha concluso il rampollo meneghino.