Tommaso Zorzi, uno spasimante gli manda la foto delle parti intime: “Mediocre, niente di che”

Il momento d’oro di Tommaso Zorzi

Dopo la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi è impegnato su vari fronti, ma in particolare come opinionista a L’Isola dei Famosi 15. Inoltre, tra pochi giorni il rampollo meneghino condurrà anche il format online del reality show di Canale 5.

Quindi, al momento l’influencer non ha tempo per i corteggiatori, anzi, stando alle sue parole non ci sono proprio. Quindi, nessuna storia con l’attore torinese Gabriel Garko, come si era detto sul web, dopo le foto apparse in rete e sui giornali di gossip. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Il rampollo milanese riceve una foto piccante

Tommaso Zorzi ha fatto sapere attraverso delle Stories di Instagram che ad oggi è single. Inoltre, sul noto social network il 25enne ha reso noto un piccante retroscena: “C’è un mito che vorrei sfatare. Mi dicono spesso: ‘Pensa fuori dalla Casa del Grande Fratello quanti uomini ti faranno la corte, sarai pieno’. Hai presente no? E quelli che sì, meglio che no? Vi racconto l’ultima”.

Il vincitore del GF Vip 5 ha fatto sapere che questo ragazzo con cui si sentiva via messaggi, giorni fa alle quattro del pomeriggio gli ha inviato una foto del ca**o. “Così, non richiesta. Gli rispondo con un punto di domanda e lui mi risponde: ‘No scusa, non era per te’. Zio, fammi capire, io credevo che ci scrivevamo, io e te, non chiunque”. Infine affonda: “Poi se dobbiamo dirla tutta, una ca*** assolutamente mediocre, cioè niente che ti svolta il pomeriggio”, ha asserito il rampollo.

Tommaso Zorzi insieme a Francesco Oppini ed Andrea Zelletta

Qualche ora dopo, invece, la giornata glie l’ha cambiata il suo caro amico Francesco Oppini. I due, infatti, si sono visti per prepararsi al primo appuntamento del format web sull’Isola dei Famosi 15, dove il figlio di Alba Parietti sarà ospite insieme ad un altro ex gieffino, Andrea Zelletta.

I tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno pranzato insieme domenica e passato un pomeriggio di lavoro, A renderlo noto è stato lo stesso rampollo milanese attraverso Instagram: “Sto lavorando sul nuovo format dell’Isola e avrò bisogno di questi ragazzi come ospiti, stiamo facendo un meeting di lavoro con gli autori”.