Sophie Codegoni e Matteo si sono lasciati, lei spiega perché: “Io innamorata, a lui non piaceva il mio mondo”

Sophie Codegoni e Matteo si sono lasciati

Ebbene sì, dopo varie voci circolate in questi giorni nella serata di giovedì è arrivata la conferma ufficiale: Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati. A rendere nota la notizia ci ha pensato l’ex tronista di Uomini e Donne attraverso una diretta Instagram.

A poche settimane dalla scelta al Trono classico, la 18enne ha fatto sapere che la relazione con il giovane non ha funzionato e ha cercato di spiegare ai sostenitori della coppia nata in televisione le ragioni della rottura.

L’ex tronista spiega i motivi della rottura

Attraverso la live sul suo account Instagram, l’ex tronista Sophie Codegoni ha raccontato: “Non è stata una situazione semplice. Oggi lo scopo è non piangere che è dura. La storia tra me e Matteo è finita”. La modella ha detto di essere andata a U&D per trovare una persona che la facesse sorridere, star bene ed emozionare perché era un periodo della sua vita in cui non riusciva più ad approcciarsi con dei ragazzi. Matteo è riuscito a farla stare bene, a farla sorridere e a renderla felice, ma purtroppo le cose fuori sono state un po’ differenti rispetto al Trono classico.

“Non mi sento di dare colpe a nessuno, non voglio puntare il dito. Quando l’ho scelto, sapevo della nostra diversità però le emozioni che provavo, e che provo ancora, mi hanno portato a fregarmene. Tornassi indietro, lo sceglierei ancora, gli presenterei la mia famiglia e i miei amici. La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice”, ha asserito la 18enne.

Quest’ultima è molto legata a quello che lei e Matteo hanno costruito in questi cinque mesi insieme, mentre meno a quello che c’è stato fuori. “La distanza non è mai stata un problema, si sapeva che nn sarebbe stato facile. Se due persone stanno bene insieme quando si vedono nel weekend, possono stare bene anche quando restano separati. Probabilmente non sono stata in grado di farmi capire”, ha detto l’ex tronista.

Matteo Ranieri non ha tradito Sophie Codegoni

Durante la lunga diretta Instagram Sophie Codegoni ha negato assolutamente di essere stata tradita da Matteo Ranieri. Tuttavia, l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che, dopo avere ricevuto diverse segnalazioni, si sarebbe aspettata da lui rassicurazioni che non sono arrivate da parte dell’ex corteggiatore.

“Matteo non mi ha tradita, assolutamente. Sono stata pesante perché leggevo dei gossip dove si parlava del fatto che lui avesse un’altra, cosa alla quale non ho creduta. Non ci siamo trovati, siamo diversi. A me la diversità piace, mi so adattare a qualsiasi situazione. Ci sono persone che non si sentono a loro agio in tutte le situazioni ma non posso mortificarle per questo. Non ci sono colpe, non è andata. Sono uscita dalla trasmissione innamorata e non si supera in due settimane. Non è semplice. Adesso devo riprendermi”, ha concluso la 18enne.