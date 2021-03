Akash Kumar da bambino, spunta uno scatto inedito: “Avevo 4 anni e gli occhi chiari” (FOTO)

Va in scena l’Occhi Gate su Akash Kumar

E se nella quinta edizione del Grande Fratello Vip ha tenuto banco l’Ares Gate, al momento al vaglio del Tribunale di Roma, a L’Isola dei Famosi 15 da un paio di settimane è scoppiato il cosiddetto Occhi Gate.

Un caso che riguarda in prima persona l’ex naufrago Akash Kumar, il modello che dopo l’eliminazione da Playa Palapa non è voluto rimanere a Parasite Island. Dopo la sua eliminazione, una vota rientrato in possesso del suo account Instagram, il 29enne che vive a Verona ha dato il meglio di sé.

L’ex naufrago mostra una foto da piccolo

Inizialmente Akash Kumar ha attaccato apertamente gli opinionisti de L’Isola dei Famosi 15 Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Non contento, subito dopo ha ricondiviso lo scatto del suo passaporto dove è riportato chiaramente il suo nome reale.

Infine, per mettere a tacere le malelingue, ha condiviso un’immagine di quando era bambino, ovvero all’età di quattro anni sottolineando come avesse anche in quel periodo gli occhi chiari. “Avevo quattro anni occhi chiari”, ha scritto l’ex naufrago. (Continua dopo la foto)

Akash Kumar parla dei suoi nomi e degli occhi

Riguardo ai vari nomi che Akash Kumar ha dato nelle varie trasmissioni televisive a cui ha partecipato, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 ha dato le sue spiegazioni. “Il mio vero nome è Akash Kumar. Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto. Ma dovevo lavorare, ho dovuto aiutare mia madre a sconfiggere due tumori e quindi andava bene tutto. Poi ho deciso di usare il mio nome di battesimo e devo dire che da allora la mia carriera nel mondo della moda è decollata”, ha fatto sapere il 29enne indiano.

Mentre, riguardo il colore dei suoi occhi il ragazzo non riesce a capire perché la gente sostenga questo, perché lui ha ribadito che non ha fatto alcun tipo di intervento. “Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto. Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti… mia madre ha addirittura postato sui social delle foto di me da bambino. Il colore dei miei occhi è naturale. Chi pensa il contrario si fa ingannare dal contrasto che c’è tra la mia pelle molto scura e gli occhi, che così risaltano di più. Ma sono i miei, identici a a quella di mia madre Tania”, ha concluso Akash.