Isola dei famosi, Myrea e Gilles avrebbero un copione: spunta un’agenzia in comune (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi 2021 c’è stato uno screzio tra Gilles Rocca e Daniela Martani durante il quale è intervenuta anche Myrea. Tra la vincitrice de La Pupa e il Secchione e l’attore non scorre affatto buon sangue.

Tuttavia, in queste ore sono spuntate delle voci alquanto compromettenti che pare dipingano una situazione diversa. Nello specifico, sembrerebbe che i due appartengano alla medesima agenzia. Pertanto, una domanda sorge spontanea, per quale ragione ieri Gilles ha finto di non conoscerla? Scopriamo tutto nel dettaglio.

La segnalazione su Gilles e Myrea

In queste ore, l’influencer Deianria Marzano ha diffuso sul web una segnalazione molto importante che riguarda due concorrenti dell’Isola dei famosi, ovvero, Gilles e Myrea. Nella messa in onda del 25 marzo, i due protagonisti hanno avuto un alterco durante il quale Rocca ha lasciato intendere di non sapere affatto chi sia la sua interlocutrice. Dopo poche ore, però, sul web è spuntata una voce che starebbe dipingendo una situazione nettamente diversa.

I due protagonisti, infatti, sembrerebbero appartenere alla stessa agenzia. Tuttavia, prima di essere ufficializzati nel cast del programma, uno di loro ha rimosso tale contatto dal proprio account social proprio per evitare l’insurrezione di simili problematiche. A gettare benzina sul fuoco, poi, è stata la diretta interessata, che durante la puntata di ieri ha commesso un azione inaspettata. (Continua dopo le foto)

Strategia all’Isola dei famosi

A seguito della discussione avuta durante la diretta dell’Isola dei famosi, infatti, in molti si aspettavano che Myrea facesse il nome di Gilles al momento delle nomination. La ragazza, però, ha votato Beppe Braida adducendo come motivazione il fatto che volesse salvare Vera Gemma facendola finire in nomination con una persona, a suo avviso, meno forte. Anche Gilles non ha nominato la ragazza, ma ha preferito fare il nome Awed, con la motivazione di non averlo visto interessato alle sue condizioni di salute dopo il breve ricovero.

I telespettatori, però, non hanno creduto alle parole dei due, specie alla luce delle ultime rivelazioni emerse. In molti, infatti, ritengono che i due stiano solo fingendo di nutrire un’antipatia reciproca solo per far parlare un po’ di sé. La loro potrebbe essere solo una strategia architettata a tavolino, dunque, non ci resta che attendere per capire se ci saranno ulteriori sviluppi.