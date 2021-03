Akash Kumar risponde all’attacco di Zorzi: “Ieri sera messaggiavamo e ora mi attacchi ancora? Mio Dio che trash“ (FOTO)

Akash Kumar la chat privata con Tommaso Zorzi

Giovedì sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15. Nella seconda puntata però, l’ex naufrago Akash Kumar e l’opinionista Tommaso Zorzi hanno avuto un acceso confronto a causa del mistero dei diversi nomi del 28enne indiano che vive a Verona.

Una volta uscito dal reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi il ragazzo non ha perso tempo ad attaccare pubblicamente il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ed ha anche condiviso una loro chat privata di Whatsapp che ‘smascherava’ il rampollo meneghino.

Botta e risposta tra l’opinionista e l’ex naufrago

Nella quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2021 andata in onda giovedì sera tutto il pubblico di Canale 5 si aspettava un acceso confronto tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar, ma purtroppo non c’è stato. Arriverà nelle prossime puntate?

In attesa di vedere questo faccia a faccia, il rampollo meneghino nella sua rubrica ‘Il Punto Z’ ha sganciato una serie di frecciatine velenose al 28enne indiano, che su Instagram ha replicato così: “Ieri sera io e te messaggiavamo e adesso mi attacchi ancora? Mio dio che trash“. Commento che qualche minuto dopo è scomparso nel nullo ed è stato sostituito da un ambiguo: “Sorrisi“. (Continua dopo il post)

Tommaso Zorzi e l’attacco ad Akash Kumar a L’Isola dei Famosi 15

Anche nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2021 Tommaso Zorzi ha espresso il suo giudizio su Akash Kumar nella sua rubrica ‘Il Punto Z’. Senza giri di parole, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha criticato aspramente l’ex naufrago di origini indiane.

“Allora Ilary io partirei subito con la parola zebedei, come quelli che Akash Kumar ha rotto nella scorsa puntata quando era in Honduras. Per citare quello che hai detto la volta scorsa, ‘prendi il tuo sacchetto e torna in Italia’. Lui se n’è anche uscito con ‘io la mia Isola l’ho già vinta’. Io però vorrei dire che sicuramente questo programma non lo vinci uscendo dopo una settimana e non accettando di rimanere a Parasite Island, anche se devi convivere con Fariba e Ubaldo”, ha asserito il rampollo meneghino.