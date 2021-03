Gilles Rocca fa piangere Daniela Martani, lui sbotta: “Se continua ad attaccarmi vado via” (VIDEO)

Scontro tra Gilles Rocca e Daniela Martani

In settimana Gilles Rocca ha avuto dei problemi di salute che lo hanno allontanato da L’Isola dei Famosi per qualche ora e sottoporsi a delle flebo. Per fortuna si è ripreso ed era presente alla nuova puntata in onda giovedì sera su Canale 5.

L’ex di Ballando con le Stelle in serata ha avuto un’accesa discussione con Daniela Martani al punto da farla piangere. L’ex hostess di Alitalia e accanita no vax si è sentita presa di mira dal modello e si è sfogata in modo davvero plateale, lanciando accuse abbastanza pesanti.

L’ex hostess in lacrime per ‘colpa’ di Rocca

La quarta puntata de L’Isola dei famosi 2021 è stata carica di tensioni. Infatti il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha avuto uno s contro verbale con Daniela Martani. Quest’ultima, in lacrime ha detto: “Gilles ha un’aggressività nei miei confronti che non riesco a capire. È un ragazzo educato, ma a me questa sua aggressività mi ferisce”.

Un’accusa ben precisa e circostanziata che si è conclusa con una scenata all’interno della Palapa e davanti agli altri naufraghi. L’ex hostess di Alitalia è scoppiata a piangere in diretta, sotto lo sguardo attonito dell’inviato Massimiliano Rosolino. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

La presa di posizione di Zorzi, Zanicchi e Lamborghini

Alle lacrime di Daniele Martani il naufrago Gilles Rocca è sembrato visibilmente dispiaciuto. Per questo motivo il ragazzo ha detto: “Non posso vedere una donna piangere”. Dopo questo gesto galante hanno lasciato spazio ad un nuovo screzio. “Dice cose non vere. Dice che faccio parte di un clan, ma non è assolutamente vero”, ha asserito il naufrago riferendosi alla no vax de L’Isola dei Famosi 15.

In poche parole, il bel Rocca è tutto tranne che un bullo. In studio, a sua difesa è intervenuto anche il rampollo meneghino Tommaso Zorzi, insieme alle colleghe Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. “A me non piace quando vengono strumentalizzate certe situazioni, Gilles non è arrogante”, ha asserito il vincitore del GF Vip 5. In pratica, tra Gilles e la Martani il 25enne non ha alcun dubbio su chi sostenere.