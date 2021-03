Il Paradiso delle signore trama 30 marzo: Fiorenza ricatta Adelaide

La trama della puntata del 30 marzo 2021 del Paradiso delle signore rivela che Adelaide si troverà ad affrontare un momento molto duro. La donna, infatti, verrà ricattata da Fiorenza e l’oggetto della discussione sarà proprio il legame che unisce Dante e Marta.

In casa Amato, intanto, si respirerà un clima parecchio agitato. Agnese e Salvatore non sapranno come comportarsi con Giuseppe. Sarà il caso di dargli fiducia in seguito al prestito chiesto? Maria, invece, si preparerà per rilasciare la sua prima intervista al grande magazzino e non potrà nascondere l’emozione.

Trama 30 marzo: Agnese e Salvatore preoccupati

Nella puntata di martedì 30 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Maria sarà in fibrillazione per l’intervista che dovrà rilasciare. Gabriella, infatti, ha fortemente voluto che fosse lei ad avere i riflettori puntati in seguito al lancio della nuova collezione. Tutte le veneri si adopereranno per rendere perfetta la loro collega, solo una di loro proverà in tutti i modi a remare contro. Agnese e Salvatore, intanto, non sapranno cosa fare con Giuseppe. I due intuiranno che ci sia qualcosa di strano nella sua richiesta di un prestito, pertanto, si interrogheranno sul da farsi.

In particolare, i due pondereranno con attenzione se sia il caso che il giovane Amato gli conceda un prestito oppure no. Su di un altro versante, invece, vedremo che Serena si troverà a svolgere un tema a scuola incentrato sulla figura paterna. La fanciulla spenderà parole molto positive e toccanti sullo zio Vittorio, nel quale, ormai, riconosce sempre di più la figura di padre.

Adelaide sotto ricatto al Paradiso delle signore

Tale situazione, naturalmente, commuoverà moltissimo sia Conti sia Beatrice. Nel frattempo, nella puntata del 30 marzo del Paradiso delle signore vedremo che al circolo ci si preparerà per la benedizione pasquale. Fiorenza chiederà ad Adelaide di poter sedere al tavolo d’onore in modo da accomodarsi accanto all’Alto Prelato. La contessa, però, non si mostrerà affatto favorevole a questa richiesta. Per tale ragione, informerà la sua interlocutrice, nonché nemica giurata, di voler rivendicare il suo ruolo di presidentessa.

Posto questo veto, dunque, Fiorenza deciderà di sfoderare il suo asso nella manica. Nello specifico, informerà Adelaide di essere a conoscenza di quello che nascondono Dante e Marta. La donna sfrutterà queste informazioni per minacciare la sua interlocutrice. Adelaide, dunque, è sotto lo scacco della sua rivale e non potrà fare a meno di acconsentire alle sue richieste.