Enzo Capo rapinato in diretta: “Esperienza terrificante” cosa è successo (VIDEO)

Enzo Capo, discusso ex cavaliere di Uomini e Donne, è stato rapinato in diretta. Due malviventi hanno colto di sorpresa il protagonista e gli hanno rubato il Rolex che aveva sul braccio. Le telecamere di sorveglianza della zona sono riuscire ad immortalare l’avvenimento.

Il malcapitato, allora, ha deciso di pubblicare il video integrale della rapina sul suo profilo Instagram. Inutile dire lo scalpore che ha suscitato la clip in questione. Scopriamo, dunque, cosa è accaduto.

Enzo Capo rapinato, lui mostra il video

Tra i protagonisti più discussi di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Enzo Capo. Quest’ultimo ha destato molto scalpore durante la sua permanenza in studio, ma la polemica vera e propria è scoppiata quando è andato via. In particolare, il giovane è stato accusato di essere fidanzato durante la sua permanenza nel talk show. Ad ogni modo, questo discusso personaggio, di recente, ha generato scalpore per un fatto assai increscioso. Nello specifico, Enzo Capo è stato rapinato da due malviventi. (Continua dopo il video)

Il cavaliere era a fare benzina quando, d’improvviso, due tipi a bordo di un motorino si sono avvicinati a lui e gli hanno intimato di togliere l’orologio dal polso. Lui, inerme, non ha potuto fare a meno di assecondare la richiesta dei due criminali. Il terribile evento è stato immortalato da alcune telecamere di sorveglianza, pertanto, il protagonista ha deciso di pubblicare sui social il video integrale di quanto accaduto.

I commenti a caldo dell’ex di Uomini e Donne

Enzo Capo è apparso alquanto provato per essere stato rapinato. Il protagonista, infatti, ha dipinto quell’esperienza come un qualcosa di davvero terrificante. Moltissimi utenti si sono mostrati profondamente dispiaciuti per quanto accaduto, pertanto, non hanno esitato a mostrare vicinanza al napoletano. Subito dopo aver pubblicato questa clip, Enzo è sparito dai social. Tra le sue Instagram Stories, infatti, non ci sono commenti e considerazioni a riguardo.

Anche sul profilo della sua compagna, Lucrezia Massimo, non è presente alcun commento a riguardo. Ricordiamo che i due sono fidanzati da diversi mesi e presto convoleranno anche a nozze. In ogni caso, essendo la cosa estremamente recente, è molto probabile che ci saranno degli aggiornamenti nel corso della giornata. Non ci resta che attendere per scoprire se le forze dell’ordine riescano a catturare questi malviventi e se Enzo rilascerà qualche altro commento in merito all’accaduto.