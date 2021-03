Oroscopo 27 marzo 2021: Ariete testardi, Pesci distratti, Acquario propositivi

L’Oroscopo del 27 marzo 2021 vede gli Ariete tirare fuori tutta la loro testardaggine. I nati sotto il segno dei Pesci, invece, appariranno un po’ troppo distratti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata odierna si prospetta alquanto intrigante. Oggi vi sentite particolarmente testardi, pertanto, sarà davvero difficile riuscire a farvi cambiare idea. Sul lavoro la situazione potrebbe essere sfruttata a vostro vantaggio, in campo sentimentale, però, bisogna essere più flessibili.

Toro. Le stelle sono dalla vostra parte, pertanto, se eravate indecisi su di una decisione da prendere, a partire da oggi potrebbe sembrarvi tutto più chiaro. Per quanto riguarda gli affetti, invece, non trascurateli, mentre dal punto di vista lavorativo prendetevi un momento per riflettere sul da farsi.

Gemelli. L’Oroscopo del 27 marzo 2021 vi esorta a mantenere la calma e a non essere frettolosi. In questo periodo ci sarà una certa tendenza a prendere decisioni affrettate, poco dettate dalla ragione. Se si tratta di questioni importanti, però, il rischio di commettere errori grossolani potrebbe essere alle porte.

Cancro. Godetevi il buono quando arriva. Questo è un momento di ripresa e rinascita per molti dei nati sotto questo segno. Per tale motivo, approfittatene. Dal punto di vista professionale, invece, dovrete reinventarvi. In questo periodo sono favoriti i nuovi incontri, anche lavorativi.

Leone. Coloro i quali hanno cominciato una nuova conoscenza da poco potranno consolidare il rapporto. Sono favoriti i nuovi incontri, così come le storie appena nate. Anche in campo professionale si ripercuoterà un po’ questo destino. I lavori appena iniziati sono favoriti.

Vergine. Oggi farete molta fatica ad esternare le vostre emozioni e i vostri sentimenti. Se vi piace qualcuno potreste correre il rischio di lasciarlo scappare proprio a causa della vostra reticenza. In campo professionale, invece, meglio non smuovere troppo le acque, mantenete un profilo basso.

Previsioni 27 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti nodi verranno al pettine, specie per quanto riguarda i rapporti di coppia. Non nascondetevi dietro un dito. Se avete delle cose da dire, agite entro questo fine settimana. In campo professionale, invece, è opportuno mantenere la calma, non traete conclusioni affrettate.

Scorpione. Questo è il momento di fare delle considerazioni sulle persone che vi circondano. Se non vi fidate pienamente di qualcuno, forse è il caso di eliminarlo dalla vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è in atto un momento di recupero, approfittatene.

Sagittario. L’Oroscopo del 27 marzo vi esorta a non essere troppo irruenti con il partner. Oggi potreste essere caratterizzati da una dose molto alta di aggressività, pertanto, anche il pensiero più banale potrebbe essere espresso nel modo sbagliato. In virtù di questo, evitate di fare proposte sul lavoro.

Capricorno. Se di recente avete avuto delle discussioni con il partner o con una persona a voi vicina, adesso è il momento di recuperare. Anche in campo professionale è in atto una fase di recupero. Ad ogni modo, siete circondati da troppe persone e non tutti agiscono nel vostro bene.

Acquario. In questo periodo c’è una grande voglia di darsi da fare e di cimentarsi in nuovi progetti. La routine e le abitudini sono la vostra spada di Damocle. Siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli ed emozioni. Anche in amore potrebbe esserci questa tendenza, attenzione a non commettere passi falsi.

Pesci. I nati sotto questo segno sono un po’ distratti. Cercate di fare un po’ di ordine nella vostra mente e nel vostro cuore. Molto presto ci saranno delle decisioni da prendere per quanto riguarda la sfera lavorativa, pertanto, non fatevi trovare impreparati. In amore, invece, dovete essere più premurosi con il partner.