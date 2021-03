Matteo Ranieri sulla fine della storia con Sophie: “Ecco il vero motivo”, poi interviene la mamma di lei (FOTO)

Dopo le dichiarazioni di Sophie Codegoni, anche Matteo Ranieri ha sentito il bisogno di registrare un video per parlare della fine della storia d’amore. Il ragazzo è apparso decisamente provato ed ha esortato i fan a mostrare un po’ di contegno e rispettare il suo dolore.

In seguito, poi, ha svelato il vero motivo per il quale hanno deciso di interrompere la loro conoscenza e non solo. Il ragazzo ha anche svelato in che modo si sono lasciati e in che rapporti sono adesso.

La versione di Matteo Ranieri

Sophie ha fatto una diretta Instagram in cui ha parlato della fine della storia con Matteo Ranieri. Quest’ultimo, malgrado sia poco avvezzo ad esternare la sua vita privata sui social, ha preso coraggio ed ha raccontato anche la sua versione dei fatti. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha confermato quanto dichiarato dalla sua ex e poi ha aggiunto altri dettagli. In particolare, ha detto che il motivo per il quale hanno deciso di interrompere la loro storia sia molto semplice.

I due avevano visioni della vita troppo diverse, pertanto, non andavano d’accordo su tantissime cose. Questo fattore, naturalmente, ha inciso negativamente anche in quelle che sono le aspettative futuristiche. Quando erano all’interno del programma questi fattori non sono venuti alla luce. Una volta usciti, però, è piombati nella vita vera, i due hanno compreso di essere totalmente incompatibili. (Continua dopo la foto)

L’intervento della mamma di Sophie

Anche Matteo Ranieri, dunque, ha smentito ogni ipotesi di tradimento celata dietro la fine della relazione con Sophie. La coppia, infatti, pare abbia deciso di comune accordo di prendere questa drastica decisione. Nel corso dello sfogo, infatti, il ragazzo ha ammesso che i due si siano salutati in maniera estremamente civile, pertanto, non sembra ci sia nessun astio o rancore represso. Tuttavia, anche se la situazione si è conclusa in modo “pacifico”, le ferite fanno ancora molto male.

Nel frattempo, la madre di Sophie, dopo aver appreso di molti commenti contro la figlia, ha deciso di intervenire sui social per manifestare il suo pensiero. La donna ha detto di essere sempre rimasta in silenzio per lasciare libera la ragazza di vivere la sua vita. Tuttavia, queste cattiverie gratuite pronunciate contro la ragazza stanno rasentando davvero il fondo. Le persone, infatti, farebbero bene a farsi un esame di coscienza prima di sputare sentenze.