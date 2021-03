Isola dei Famosi: “Non pratico se**o da 28 anni”. Elettra Lamborghini: “Impossibile ogni buco…” (VIDEO)

Imbarazzo nella quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2021

Dopo due aver disertato due puntate per via della sua positività al Covid-19, da una settimana Elettra Lamborghini è presente nello studio de L’Isola dei Famosi 15 insieme ai colleghi Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. La ricca ereditiera è famosa per il suo caratterino peperino e per non avere peli sulla lingua.

A tal proposito, nella puntata di giovedì 25 marzo la cantante è apparsa molto scatenata, non trattenendosi coi giudizi e i suoi commenti hanno scatenato le risate del pubblico in studio e da casa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Ubaldo Lanzo fa una confessione intima, Elettra Lamborghini gela lo studio

Nelle ultime ore è diventata virale sul web e sui vari social network la reazione di Elettra Lamborghini e L’Isola dei Famosi 15 quando Ubaldo Lanzo, il cromatologo di Parasite Island, ha rivelato di non avere dei rapporti intimi da ben 28 anni. A quel punto l’opinionista del reality show di Canale 5 ha commentato così la confessione del naufrago: “Impossibile dai! Ogni buco è galleria, qualcosa si trova sempre”.

La replica della ricca ereditiera ha fatto scendere il gelo nello studio di Cologno Monzese. Presa alla sprovvista, la padrona di casa Ilary Blasi è intervenuta così: “Sull’Isola ho dubbi, però hai visto mai..”. Di conseguenza, la moglie di Francesco Totti ha cambiato immediatamente argomento. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

La reazione di Ilary Blasi e del pubblico de L’Isola dei Famosi 15

Ad ogni modo la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2021 in onda giovedì 25 marzo è poi continuata con le sfide tra i due gruppi di naufraghi (Raffinati e Burini) e le consuete nomination. Per il prossimo appuntamento al televoto ci sono Gilles Rocca, Vera Gemma e Awed.

Un appuntamento che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico con quasi 3.4 milioni di telespettatori pari al 19.2 % di share, nonostante la messa in onda della partita della nazionale italiana di calcio che giocava per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Numeri molto simili al Grande Fratello Vip 5 e che fanno sorridere i vertici Mediaset.