Walter Zenga, parla la nuora Rosalinda Cannavò: “Non ho ancora avuto modo di farlo, spero che accada presto”

La storia di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

E’ passato all’incirca un mese dalla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma gran parte dei protagonisti continuano a far parlare di loro. Ad esempio, negli ultimi giorni Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono sempre al centro del gossip per la loro relazione sentimentale.

I due sembrano amarsi a discapito di coloro che gufano contro la loro storia. Mercoledì scorso la 28enne messinese è stata ospite nel primo appuntamento stagionale del Maurizio Costanzo Show e in quell’occasione ha parlato del figlio di Walter, ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana di calcio. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato l’attrice messinese.

L’attrice messinese vuole conoscere il suocero Walter Zenga

Ospite nella prima puntata del Maurizio Costanzo Show, Rosalinda Cannavò è tornata a parlare della sua relazione sentimentale con Zenga. Una storia che è nata qualche settimana fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

“Tra me ed Andrea va tutto benissimo con lui finalmente un amore vero a tutti gli effetti. Papà Zenga? Lui è molto contento. Non ho ancora avuto modo di conoscere lui e la mamma di Andrea ma speriamo succeda presto”, ha fatto sapere l’ex fidanzata di Giuliano Condorelli. In poche parole, la 28enne messinese ha fatto intendere che la loro è una storia vera e non come voce maligna vuole fare intendere.

Rosalinda Cannavò lancia una shade a Dayane Mello?

Rosalinda Cannavò ha voluto lanciare una frecciatina velenosa alla sua ex amica speciale Dayane Mello? Ricordiamo infatti, che più volte la modella brasiliana ha messo in dubbio la veridicità della relazione tra Andrea Zenga e l’attrice siciliana che in passato aveva finto di avere dei flirt con il noto attore Gabriel Garko e successivamente anche con Massimiliano Morra.

Proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 l’ex modello torinese ha fatto coming out e la 28enne ha ammesso che la loro era una storia da copertina e non c’era nulla di vero in quella love story mediatica. Con il figlio di SWalter Zenga sembra essere vero amorose e l’ex gieffina lo ha voluto ribadire più volte. Nel frattempo la ragazza si appresta a conoscere anche il suocero che recentemente ha recuperato il rapporto con il suo terzogenito.