Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Temptation Island? La loro risposta spiazza tutti

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga innamorati più che mai

A poche settimane dalla conclusione del Grande Fratello Vip 5 tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga c’è stato un avvicinamento al punto che i due hanno iniziato una storia.

Dopo la lunga esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, la coppia ce si è formato sotto l’occhio vigile delle telecamere sbarcherà anche a Temptation Island. Il programma radiofonico Turchesando recentemente lo ha chiesto ai diretti interessati e la loro risposta ha spiazzato tutti.

Il modello parla della sua storia con l’attrice messinese

Andrea Zenga, nel corso della lunga intervista ha parlato del suo rapporto nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 con la coinquilina Rosalinda Cannavò. Quest’ultima veniva da una storia decennale con Giuliano Condorelli che, però, non sentiva più di voler proseguire. Infatti la 28enne messinese lo ha lasciato davanti a tutta Italia.

A Turchesando, il modello ha dichiarato: “Si può dire che sta nascendo l’amore. Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante, proviamo cose forti. Stiamo bene nel quotidiano. Stiamo vivendo insieme a Milano. Ci manchiamo quando siamo separati. Perciò molto molto bene. Io lavoro. Vado in ufficio in settimana però ci troviamo anche nella situazione di lockdown. È un po’ la prova del nove. Nonostante il non potere uscire stiamo benissimo. Non lo sentiamo il lockdown, stiamo talmente bene”.

Andrea Zenga smentisce la sua partecipazione con Rosalinda a Temptation Island

Intervistato dalla trasmissione radiofonica Turchesando, l’ex gieffino Andrea Zenga ha parlato anche del rumor che circola nelle ultime ore, ovvero che lui e Rosalinda Cannavò potrebbero partecipare alla prossima edizione di Temptation Island. Per chi non lo ricordasse, il figlio di Walter Zenga ha già fatto questa esperienza televisiva nel 2018, nell’edizione Vip condotta da Simona Ventura, con la sua ormai ex compagna Alessandra Sgolastra.

Il diretto interessato ha smentito categoricamente quelle voci e non appare affatto intenzionato a replicare l’esperienza nel format prodotto da Maria De Filippi. “Un’altra volta Temptation Island? Che faccio l’abbonamento? No no. Falso. Personalmente non lo rifarei più. Poi stiamo insieme da talmente poco tempo che non avrebbe senso. Ma poi non ci ha chiamato nessuno. È un programma bello e vero per carità, però no”, ha concluso l’ex gieffino.