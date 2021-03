Uomini e Donne, Tina Cipollari smaschera Gemma Galgani: “Hai fatto l’amante”

Tina Cipollari accusa Gemma Galgani di aver fatto l’amante

Nell’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne è andato in scena l’ennesimo scontro verbale tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La storica opinionista del dating show ha aspramente criticato la 71enne torinese dopo l’ennesimo confessionale in cui si è sfogata per quello che è accaduto nella puntata precedente. Dopo la messa in onda della clip, la collega di Gianni Sperti si è arrabbiata moltissimo per le frasi pronunciate dalla sua nemica.

Riferendosi alla piemontese, l’ex moglie di Kikò Nalli ha asserito: “Ogni tua sconfitta ha un nome e cognome: il tuo! Da giovane hai comunque fatto l’amante e ti sei divertita…”. Una dichiarazione che ha lasciato tutti i presenti di studio di sasso. Ma la vamp frusinate non si è fermata, aggiungendo anche: “Hai dichiarato sui giornali che sei stata l’amante di Walter Chiari…”.

La 71enne torinese ha avuto una storia con Walter Chiari?

A quel punto ha preso la parola la padrona di casa Maria De Filippi. Stupita dalle dichiarazioni di Tina Cipollari, la professionista pavese ha immediatamente preso le difese di Gemma Galgani: “Ma che dici?! Non dire stupidaggini…”. La vamp frusinate non è rimasta a guardare affermando che anni fa la 71enne torinese ha rilasciato un’intervista la magazine DiPiù facendo tale confessione.

Non contenta, la collega di Gianni Sperti ha chiesto alla conduttrice di chiamare la redazione della nota rivista per comprovare che ciò che ha detto corrisponde a verità. Ovviamente, la diretta interessata ha continuato a smentire tutto affermando che è un’ennesima fake news sul suo conto: “Non è vero…”.

Gemma nega tutto, la De Filippi promette di indagare

Dopo qualche minuto Gemma Galgani ha confermato di aver rilasciato questa intervista al periodico DiPiù, affermando però di non aver mai detto di aver avuto una storia con ilo compianto Walter Chiari. “Io ho detto solo che tra noi c’è stata un’intesa professionale…”, ha asserito la dama del Trono over di Uomini e Donne.

E anche la conduttrice Maria De Filippi ha dato ragione alla piemontese andando contro la sua opinionista: “Ma lo capisci che non può essere vero?”. Nonostante tutto, la padrona di casa del dating show Mediaset ha promesso alla vamp frusinate che indagherà su tutta questa storia.