Fulvio Abbate offende Andrea Zenga: “È un povero disgraziato”, lui sbotta su Instagram

Fulvio Abbate offende Andrea Zenga

Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 continuano a creare delle dinamiche e discussioni a distanza di un mese dalla conclusione del reality show di Canale 5. Dopo essersi scontrato contro il vincitore Tommaso Zorzi, Fulvio Abbate nelle ultime ore se l’+ presa contro un altro ex gieffino.

Stiamo parlando di Andrea Zenga, modello e fidanzato della coinquilina Rosalinda Cannavò. Le parole dello scrittore ovviamente non sono passate inosservate, al punto che il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha deciso di condividere tutto quanto sul suo account Instagram, replicando a tono al giornalista. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa si sono detti i due.

La replica del personal trainer allo scrittore

Nello specifico, la discussione a distanza fra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 è nata da diretta Instagram. In quell’occasione Fulvio Abbate ha detto che Andrea Zenga sarebbe un “povero disgraziato”, cimentandosi nell’imitazione del fidanzato di Rosalinda Cannavò. Ovviamente il diretto interessato non è rimasto a guardare e senza giri di parole ha voluto smascherare pubblicamente l’ex gieffino.

In che modo? Condividendo sul noto social network la clip con tanto di commento piccato nei confronti dell’ex compagno d’avventura del reality show si Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Un chiaro esempio di quando cultura non è sinonimo di educazione”, ha scritto il personal trainer su IG mettendo a tacere lo scrittore ed opinionista.

Fulvio Abbate contro Tommaso Zorzi ed Andrea Zenga

In questi giorni Fulvio Abbate sembra avere il dente avvelenato contro alcuni ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, oltre ad Andrea Zenga lo scrittore si è pesantemente scagliato con Tommaso Zorzi. Ovviamente il trionfatore del reality show non è rimasto a guardare replicando per le rime all’ex gieffino. Non solo, il rampollo meneghino ha deciso di querelarlo.

In pratica, sembra proprio che dopo la fine del programma condotto da Alfonso Signorini, Abbate non abbia lasciato affatto un buon ricordo nel cuore degli altri coinquilini. Arriverà la contro replica da parte dell’uomo nei confronti di Andrea e Tommaso? Nel frattempo, in una recente intervista alla trasmissione radiofonica Turchesando, il figlio di Walter ha parlato della sua relazione sentimentale con Rosalinda Cannavò, affermando che tra loro sta nascendo l’amore.