Isola dei Famosi, svelato il mistero del trucco di Fariba Tehrani (FOTO)

Fariba Tehrani truccata a L’Isola dei Famosi 2021

Da un paio di settimane, ovvero da quando è iniziata la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sul web aleggi un mistero che riguarda una naufraga in particolare. Un mistero che finalmente si è risolto per il piacere dei telespettatori del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Ci stiamo riferendo a Fariba Tehrani che da 15 giorni si trova con il compagno d’avventura Ubaldo Lanzi, il cromatologo e il nuovo arrivato Brando Giorgi a Parasite Island. Quest’ultima è un’isola su cui approdano gli eliminati dell’isola principale e di cui non ne conoscono l’esistenza.

Nessun trucco di nascosto, la verità sulla madre di Giulia Salemi

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi sin da subito ha catturato la curiosità del pubblico e della stessa conduttrice Ilary Blasi per aver sfoggiato sempre un make-up perfetto. Una condizione davvero strana visto che sull’isola tutti i naufraghi siano privati di ogni comfort, se non delle cose di prima necessità.

Allora, per quale motivo la donna iraniana appare sempre con un trucco impeccabile e ben definito? Tranquilli, la naufraga non ha portato di nascosto matita nera e mascara, ma semplicemente si è servita di alcuni trattamenti estetici semipermanenti e waterproof prima di partire per l’Honduras. (Continua dopo il post)

Svelato il segreto del trucco di Fariba Tehrani

Nello specifico, sembrerebbe che Fariba Tehrani abbia fatto ricorso all’eye-liner semipermanente che dà la possibilità chi si sottopone a questo tipo di trattamento di mostrare sempre uno sguardo che sembra fresco di make-up o, in questo caso, a prova di Isola dei Famosi 15.

A rendere noto questo segreto ci ha pensato il portale Fanpage che ha scritto anche: “È perfetto per chi ha poco tempo per truccarsi ma ha un tempo limitato, visto che col passare del tempo tende a sbiadire quasi del tutto. Fariba avrà messo in conto questa possibilità oppure è convinta di non durare a lungo lontana dagli agli della normale quotidianità?”. Nel frattempo i telespettatori del reality show di Canale 5 esprimono dei giudizi positivi sulla donna affermando che lei è più bella e soprattutto ha più carattere rispetto alla figlia.