Akash Kumar attacca Ilary Blasi: “Non so chi sia lei, se non fosse che è la moglie di Totti Francesco…”

Akash Kumar attacca Ilary Blasi

Venerdì notte Akash Kumar, fresco dalla sua eliminazione da L’Isola dei Famosi 15, ha realizzato una serie di dirette Instagram in cui ha dichiarato una sieri di cose che hanno fatto discutere il popolo del web.

Oltre a dire che la foto condivisa prima era sua e che lo mostrava da piccolo con gli occhi azzurri, il modello indiano ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti della conduttrice del reality Ilary Blasi. Clamorosamente ha detto che se non fosse perché è la moglie dell’ex calciatore Francesco Totti non la consocerebbe. Ma andiamo con ordine.

L’ex naufrago non sa chi sia la conduttrice de L’Isola 15

Durante una diretta Instagram fatta nella serata di venerdì, Akash Kumar ha detto di non avere nessun rancore verso Ilary Blasi, perché non sa nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Totti Francesco lui non saprebbe nemmeno chi è quella. Poi ha detto che l’ex calciatore è un grande uomo, un capitano e lui lo stima molto.

“Ma questo modo avrò di, em no zio io sono un top model, fatele voi sei sfilate campagne a New York e a Londra. Fatele voi quando sei anni fai le Benetton fatele. Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla d’Urso a prendersi 2 soldi, ma io non li conosco. Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non manca. E voi maschi che dite che non faccio nulla, fate la metà delle cose che ho fatto io! Lo so ragazzi che sono troppo bello, mi avevano detto di restare a New York e non tornare in Italia”, ha fatto sapere l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021.

Akash Kumar svela perché non è rimasto a Parsite Island

Durante la live su Instagram Akash Kumar ha anche spiegato ai suoi follower perché non ha accettato di restare su Parsite Island insieme a Ubaldo e Fariba. “Io non volevo fare gli inciuci capite? Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei rimasto, ma non mi interessa non stavo bene con me stesso lì dentro. Mi stavano arrivando attacchi di panico e non stavo bene mentalmente. Quindi se non vi piaccio a me va bene così, a me non cambia nulla”.

Poi ha riferito al popolo del web che gli autori de L’Isola dei Famosi 15 ci stanno prendendo per i fondelli. Ecco perché secondo lui tanti giovani vedono Netflix, Prime e Sky, perché la televisione fa schifo e non c’è un programma decente. “Cosa insegniamo ai nostri figli? Ditemi cosa“, ha concluso il 29enne.