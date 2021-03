Isola dei Famosi, naufrago vicino al ritiro: parla una fonte legata a Mediaset (VIDEO)

Paul Gascoigne si ritira da L’Isola dei Famosi 15?

Sono trascorse un paio di settimane dall’avvio della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e per fortuna nessun naufrago ancora si è ritirato. In compenso sono andati via già tre concorrenti, infatti Akash e Ferdinando sono stati eliminati al televoto, mentre Maddaloni era lì solo per una missione. Ma il primo a gettare la spugna potrebbe essere Paul Gascoigne. Giovedì sera, infatti, durante la prova ricompensa l’ex calciatore della Lazio si è infortunato, ovvero si è ferito ad una spalla ed è stato visitato dal medico lì in Honduras.

Dopo una visita approfondita da parte degli specialisti, sembra che lo sportivo potrebbe non tornare in gioco. A rendere nota l’informazione ci ha pensato una fonte vicina al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Questa persona avrebbe rivelato alla rivista Novella 2000 che Gascoigne avrebbe una spalla slogata e di conseguenza non gli permetterebbe di rimanere sull’Isola.

Parla una fonte legata a Mediaset

Sulla rivista diretta da Roberto Alessi è riportata un’indiscrezione che riguarda un naufrago de L’Isola dei Famosi 15. “Fonti vicine al programma Mediaset preannunciano infatti l’imminente uscita dal gioco dell’ex stella del calcio anglosassone. L’ipotesi si deve ai risultati delle analisi e al fatto che, se dovesse confermarsi la diagnosi della spalla slogata, la permanenza nel programma non consentirebbe a Paul di partecipare alle prove”, si legge su Novella 2000.

Il magazine ha raccolto questa voce che la produzione del reality show di Canale 5 non ha però ancora confermato. Nonostante la speranza resti di ritrovare Paul Gascoigne di nuovo in Palapa nella prossima puntata, i rumors provenienti dall’Honduras non sembrano per nulla confortanti. (Continua dopo il video)

Paul Gascoigne torna in possesso della sua Bibbia ed è molto contento #isola pic.twitter.com/OkwfxXvTDt — isola out of context (@oocisola) March 19, 2021

Difficile una sostituzione per Paul Gascoigne

Quindi, visto che ci troviamo in un momento di pandemia mondiale e con le norme anti Covid rigorose, se Paul Gascoigne dovesse ritirarsi ufficialmente dall’Isola dei famosi 15, con molta probabilità verrebbe sostituito da un altro naufrago.

Ricordiamo infatti, che prima della partenza per l’Honduras i concorrenti devono effettuare una quarantena preventiva. Se l’ex calciatore della Lazio dovesse dare forfait sarebbe una grande perdita per il reality show di Canale 5 dopo quella di Akash Kumar, altro soggetto che poteva regalare tanto trash alla trasmissione di Ilary Blasi.