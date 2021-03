Oroscopo 28 marzo 2021, classifica: Toro al top, Pesci più attenti

La classifica dell’oroscopo del 28 marzo 2021 pone i Toro in pole position, seguiti da Gemelli e Bilancia. I Pesci e i Capricorno, invece, vivranno qualche piccolo momento di turbamento.

Oroscopo dei segni più fortunati

1 Toro. Momento molto interessante per quanto riguarda i nati sotto il segno del Toro. Dal punto di vista professionale sta per cominciare un periodo di sviluppo e rinascita. Cercate di essere intraprendenti e di cimentarvi al meglio nelle situazioni che si presenteranno sul vostro cammino. Anche l’amore è favorito.

2 Gemelli. La Luna è dalla vostra parte e condizionerà parecchio le vostre scelte sentimentali. Siate più audaci e non abbiate paura di esternare i vostri pensieri e stati d’animo. Per quanto riguarda la carriera, invece, ci sono delle cose un po’ scomode da rivedere, ma tutto si risolverà per il meglio.

3 Bilancia. Una buona notizia potrebbe rasserenare la vostra giornata. Se eravate in attesa di una risposta, essa potrebbe arrivare quanto prima. Le relazioni sentimentali appena nate potrebbero subire un upgrade. Coloro i quali stavano pensando di compiere passi importanti dovrebbero agire.

4 Acquario. Ottimo momento per dare luogo a chiarimenti. L’Oroscopo del 28 marzo vi esorta a mettere da parte l’orgoglio per risolvere alcune questioni in sospeso. Specie le relazioni appena nate potrebbero vivere un momento di rivalsa. Nel lavoro, invece, meglio non smuovere troppo le acque.

5 Scorpione. Momento di riscatto per quanto riguarda i sentimenti. Coloro i quali stavano vivendo in bilico, potranno risolvere le cose in sospeso. In campo lavorativo, invece, è opportuno fare un po’ di chiarezza e definire quelle che sono le vostre priorità di vita.

6 Vergine. Svolta per quanto riguarda l’amore. Delle situazioni che erano in sospeso fino a pochi giorni fa potrebbero essere risolte. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, non ci sono grosse problematiche a turbarvi. Ad ogni modo, è sempre opportuno avere gli occhi aperti.

Previsioni 28 marzo ultimi in classifica

7 Cancro. Cercate di mantenere la calma per quanto riguarda i sentimenti. L’Oroscopo del 28 marzo 2021 vi esorta a godervi la vicinanza delle persone care. Non lasciatevi condizionare dal passato e cercate di guardare al presente con maggiore ottimismo e in modo propositivo.

8 Scorpione. Qualche piccolo momento di nervosismo in campo professionale potrebbe turbare la vostra serenità. Ad ogni modo, cercate di affrontare tutto con la massima calma senza lasciarvi prendere dal panico. Per quanto riguarda l’amore, invece, esso è favorito, quindi, approfittatene.

9 Pesci. Non lasciate nulla al caso. Siate padroni della vostra vita e prendete le decisioni che ritenete più opportune. Non aspettate che le cose vi capitino, altrimenti diventerete spettatori silenti della vostra vita. In campo sentimentale, invece, è il momento di farsi avanti.

10 Leone. Oggi potrebbe nascere qualche disguido con i nati sotto i segni d’aria. Cercate di mantenere la calma e di adoperare un atteggiamento diplomatico. L’Oroscopo del 28 marzo denota dei progressi per quanto riguarda il lavoro. Se avete appena cominciato un nuovo progetto, esso potrebbe darvi belle soddisfazioni.

11 Capricorno. Piccoli intoppi nei rapporti di coppia. L’amore è sommariamente positivo in questo periodo, ma la giornata odierna potrebbe riservarvi qualche rompicapo. Cercate di non perdere la pazienza e di mantenere un profilo abbastanza basso. Anche sul lavoro usate la stessa strategia.

12 Ariete. Giornata un po’ turbolenta per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Se ci sono delle incomprensioni con una persona cara, cercate di rimandare i chiarimenti, perché oggi siete un po’ troppo agitati. Cercate di prendervi una pausa dal lavoro, almeno nella giornata odierna.