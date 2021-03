Ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli: “Avvistati insieme a Milano” (FOTO)

In queste ore, sul web si sta molto parlando di Dayane Mello e di un ipotetico ritorno di fiamma con Mario Balotelli. I due hanno avuto una storia un po’ di tempo fa e, in occasione della partecipazione di lei al GF Vip, il calciatore si rese protagonista anche di una battuta infelice.

Ad ogni modo, pare che dopo la tempesta possa essere sorto di nuovo il sole. I due, infatti, sono stati avvistati insieme a Milano e sembravano essere anche in atteggiamenti piuttosto complici. Vediamo, dunque, nel dettaglio, che cosa è accaduto.

I precedenti tra Dayane Mello e Mario Balotelli

Mario Balotelli e Dayane Mello hanno avuto una storia diversi anni fa, la quale terminò anche in modo poco pacifico. Quando la donna, poi, ha affrontato la sua esperienza al GF Vip, il calciatore entrò per salutare suo fratello Enock. In tale occasione, però, non potette fare a meno di focalizzare la sua attenzione sulla dama e si rese protagonista anche di una frase parecchio infelice. Nello specifico, l’ospite fece delle allusioni alquanto scurrili ai loro rapporti intimi.

Quelle frasi fecero molto discutere e delinearono anche un certo astio esistente tra i due protagonisti. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo pare che la situazione sia cambiata. I due, infatti, sono stati avvistati insieme tra le vie di Milano. Nello specifico, lei si trovava in quella zona a seguito della registrazione della puntata di Live non è la D’Urso andata in onda la scorsa settimana. (Continua dopo la foto)

Il riavvicinamento e la polemica

La segnalazione in questione è stata diffusa dall’influencer Amedeo Venza, il quale ha lasciato intendere che tra Dayane Mello e Mario Balotelli potrebbe esserci in atto un ritorno di fiamma. I due potrebbero essersi visti o per chiarire quanto accaduto durante il reality show di Canale 5, oppure per decretare un riavvicinamento. Al momento, ci sono ancora troppe poche informazioni per parlare con certezza della rinascita di un flirt.

Intanto, la Mello sta generando molto scalpore anche per un’altra questione. Nello specifico, la modella ha pubblicato un video all’interno del quale è presente lei sul ciglio di un muretto, intenta a camminare. Durante le riprese, poi, la donna ha perso anche l’equilibrio e stava finendo per cadere di sotto. In molti hanno reputato assolutamente sbagliato che una persona così influente del web pubblico contenuti così pericolosi e poco educativi.