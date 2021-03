Francesco Oppini, la fidanzata Cristina riceve gravi minacce: “Sei sotto controllo, vogliono la tua testa” (FOTO)

La fidanzata di Oppini nel mirino degli haters

Sarà stata la durata della messa in onda (oltre cinque mesi e mezza), resta il fatto che mai come la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha visto la nascita di fanclub. Infatti, quest’ultimi sul web si sono scatenati per difendere i propri beniamini ma ora che il reality show di Canale 5 è terminato da circa un mese sembra esagerato che gente minacci ex protagonista del programma.

In queste ultime settimane ad esempio, la fidanzata di Francesco Oppini, ovvero Cristina Tomasini sta ricevendo insulti di ogni genere e pure delle minacce. Diversi sostenitori della trasmissione condotta da Alfonso Signorini vogliono che il figlio di Alba Parietti si metta insieme a Tommaso Zorzi. Per questo motivo si sono scagliati contro la ragazza. Sabato pomeriggio quest’ultima ha condiviso l’ultima minaccia ricevuta sui social.

Cristina Tomasini ha ricevuto delle minacce

Nella giornata di sabato la fidanzata di Francesco Oppini ha voluto postare tra le Stories del suo account Instagram l’ultima minaccia ricevuta. “Cristina che handicap che sei. Stai con Francesco che è andato con Tommaso Zorzi al Gf Vip e nei camerini del GF Vip è stato anche con Elisabetta Gregoraci. Sei hai in mente di sposare Francesco Oppini devi aspettare che la madre crepi. Finché la Parietti è in vita scordati di sposarlo. Fai attenzione che sei sotto controllo. Ti vediamo sia in strada e nella tua tipa dove vivi. Molti vogliono la tua testa. Sei stata avvertita”, hanno scritto questi tizi.

La ragazza ha commentato il vergognoso messaggio in questo modo: “In questi giorni ho letto di tutto sulla mia persona e non ho mai battuto ciglio anche sulle cattiverie più pesanti. Però mai avrei pensato di arrivare a leggere queste parole“. (Continua dopo la foto)

Cristina Tomasini non è mai stata gelosa di Tommaso Zorzi

Tempo fa la compagna di Francesco Oppini ha commentato il rapporto tra il fidanzato e Tommaso Zorzi ritenendolo bellissimo e splendido. “Non ho ancora conosciuto Tommaso ma lo farò presto. C’è stata una chiamata, eravamo insieme io e Fra, sono rimasta muta rispettando la loro chiacchierata. Poi Francesco mi ha introdotta ed eravamo in imbarazzo io e Tommy. C’è stato un saluto veloce, è stato molto carino e ci ha invitato a casa sua”, ha fatto sapere la donna.

Mentre su Dayane Mello preferiva rimanere un passo indietro a tutto. Ha preferito non esporsi e ci sono stati alcuni comportamenti che all’interno della casa non le sono piaciuti. “Come i comportamenti con Dayane, ad esempio. Capire determinate intimità che si creano nella Casa dall’esterno non si capisce, ma non mi sono voluta scagliare contro di lei cosa che potevo ma non ho voluto un confronto. Ho aspettato la sua uscita per confrontarmi con lui in privata sede”, ha concluso Cristina.